Serie A: Kalulu squalificato per un turno, niente sanzioni per l’interista Bastoni

Dopo il danno, ecco la beffa: Kalulu squalificato, Bastoni no. Il Giudice Sportivo si attiene al referto e punisce il difensore della Juve vittima della simulazione dell’interista

Come la Var non poteva “vedere” la simulazione di Bastoni che ha di fatto rovinato Inter-Juventus, così il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea agisce coi medesimi paraocchi imposti dalla burocrazia e squalifica la vittima, Kalulu, invece del carnefice. C’è della coerenza, tutto sommato.

Il Giudice Sportivo infatti si attiene alle carte, e dopo aver letto il referto di gara dell’arbitro La Penna e quello degli ispettori federali, ha sentenziato: inibizio fino al 31 marzo (con ammenda di 15mila euro) all’ad della Juve Damien Jacques Comolli “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’arbitro”.

Poi: stop fino al 27 febbraio per Giorgio Chiellini “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un assistente”.

Squalifica per una giornata per Kalulu, grazie alla “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

