Medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre. Volano i tre azzurri

Battuti gli Stati Uniti nella finalissima dell’inseguimento a squadre maschile. È la 24esima medaglia azzurra ai Giochi

La Nazionale di speed skating pattina nuovamente nell’oro ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo lo storico doppio trionfo individuale targato Francesca Lollobrigida (3.000 metri e 5.000 metri), l’anello di ghiaccio del Milano Ice Park ha fatto da cornice alla memorabile impresa del terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, che ha conquistato il successo nell’inseguimento a squadre maschile. Una vittoria che per l’Italia nell’ambito olimpico mancava all’appello addirittura da 20 anni, quando Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi alzarono le braccia al cielo in occasione dell’ultima edizione casalinga di Torino 2006. Si tratta della 24ª medaglia (nove ori, quattro argenti ed 11 bronzi) per l’Italia Team a Milano Cortina.

Usa staccati di 4″51. Bronzo alla Cina, che ha battuto l’Olanda.

Correlati