In fiamme il teatro Sannazaro di Napoli. Diverse persone intossicate

Il sindaco Manfredi: “Teatro completamente distrutto”

Un forte odore di fumo che rende l’aria irrespirabile ed una nube scura ancora evidente. Si presenta così il quartiere napoletano di Chiaia dove un incendio ha interessato lo storico teatro Sannazaro. Quando le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso, emerge che le fiamme hanno compromesso la cupola della struttura crollata sulla platea. A lanciare all’alba l’allarme alcuni residenti svegliati da un odore acre. Sul posto anche il 118. Diverse le persone intossicate. Coinvolte anche le abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti. I vigili del fuoco, presenti sul posto dalle 6, sono impegnati con 5 squadre.

MANFREDI: TEATRO COMPLETAMENTE DISTRUTTO

“Il teatro è stato completamente distrutto, la parte interna è completamente bruciata e rimasta al momento, ci dicono, solamente la struttura esterna. Non siamo potuti entrare perché sono ancora in corso le operazioni di spegnimento però il comandante dei vigili questo mi ha riferito”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti nelle vicinanze del teatro Sannazaro colpito da in incendio. “È un grande dolore – continua il primo cittadino – perché perdere un teatro storico come questo è una ferita profonda per la storia e la cultura della città. Cercheremo di fare di tutto per far in modo che il teatro possa essere restituito a Napoli per tornare ad avere la sua funzione. I vigili del fuoco stanno indagando per capire quali sono le origini, si pensa ovviamente a un fatto accidentale però è ancora presto per poter definire esattamente le cause dell’incendio perché si stanno ancora spegnendo dei focolai in un appartamento e quindi ci vorrà un po’ di tempo per capirlo”.

“Stamattina ho sentito il ministro Giuli che mi ha chiamato e insieme abbiamo deciso che ovviamente anche il governo ci sarà, ho sentito il presidente Fico e insieme ovviamente lavoreremo per restituire il teatro. Ci sarà la massima collaborazione istituzionale per sanare questa ferita così profonda che ha colpito il cuore della città”. Dal bilancio di Manfredi emerge che sono circa 15 gli appartamenti interessati e che “non tutti erano abitati, alcuni erano degli studi professionali”. “Adesso – conclude – stiamo quantificando esattamente i residenti. Ci sono i nostri servizi sociali in azione per valutare se è necessario un sostegno per le persone residenti”.

FICO: FERITA PER TUTTI

“Il rogo del teatro Sannazaro, avvenuto nelle prime ore del giorno nel quartiere Chiaia di Napoli, ci addolora e lascia sgomenti. Un pezzo della storia e dell’identità di Napoli che brucia è una ferita per tutti. Vogliamo esprimere profonda vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte, alla proprietaria e direttrice artistica del Teatro, Lara Sansone, e a tutte le maestranze del Sannazaro. Insieme al Comune di Napoli faremo di tutto per restituire il teatro alla città” ha aggiunto il presidente”. Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico in una nota congiunta con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che esprime “Grande dolore a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Napoli per questo evento cosi doloroso per la famiglia Sansone, gli artisti e la cultura napoletana. Siamo pronti a sostenere in qualsiasi modalità concreta insieme alla Regione la rinascita del Teatro Sannazaro: non li lasceremo soli. E ci stiamo adoperando per le famiglie evacuate nelle vicinanze”. Sentimento di profonda vicinanza condiviso dall’assessore alla Cultura della Regione Campania Nini Cutaia che si è recato sul posto: “Seguiamo con grande attenzione l’evolversi della situazione che vede i Vigili del Fuoco, cui va un sentito ringraziamento, impegnati da ore per domare le fiamme. Vicinanza a tutte le persone toccate da questo doloroso evento, con la speranza che i danni alla salute e alle cose non siano gravi”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)