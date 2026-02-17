Il film “La terra promessa” stasera su Rai Movie: la trama

Un tuffo nella storia firmato dal regista Nikolaj Arcel: “La terra promessa” in onda martedì 17 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie, la trama
Nel 1775, il capitano Ludvig von Kahlen, dopo aver combattuto in guerra, sogna di trasformare una brughiera arida in terre coltivabili. Concessogli solo un titolo nobiliare e diritti di proprietà, in caso di successo, si ritroverà a combattere contro un latifondista senza scrupoli che rivendica illegittimamente il terreno. Chi l’avrà vinta?
E’ “La terra promessa” in onda martedì 17 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie. Una lotta epica fra due visioni del mondo, spettacolo e azione: Mads Mikkelsen trascina un cast perfetto con Amanda Collin, Simon Bennebjerg. Scene e costumi da vero colossal.