Il film “La terra promessa” stasera su Rai Movie: la trama


Un tuffo nella storia firmato dal regista Nikolaj Arcel: “La terra promessa” in onda martedì 17 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie, la trama

La terra promessa

Nel 1775, il capitano Ludvig von Kahlen, dopo aver combattuto in guerra, sogna di trasformare una brughiera arida in terre coltivabili. Concessogli solo un titolo nobiliare e diritti di proprietà, in caso di successo, si ritroverà a combattere contro un latifondista senza scrupoli che rivendica illegittimamente il terreno. Chi l’avrà vinta?

E’ “La terra promessa” in onda martedì 17 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie. Una lotta epica fra due visioni del mondo, spettacolo e azione: Mads Mikkelsen trascina un cast perfetto con Amanda Collin, Simon Bennebjerg. Scene e costumi da vero colossal.