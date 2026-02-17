Il film “Colpo di dadi” stasera su Rai 4: ecco la trama

Presentato in anteprima al Festival Cinéroman di Nizza nel 2023, il film “Colpo di dadi” stasera su Rai 4: la trama

Mathieu e Vincent, amici e soci in affari sulla Costa Azzurra, vivono una vita apparentemente perfetta insieme alle loro partner Juliette e Delphine. Quando Vincent intraprende una relazione con la giovane Elsa, Mathieu ne è involontariamente complice, poi quando è chiamato ad adoperarsi per salvare il matrimonio dell’amico finisce per legarsi lui stesso alla ragazza.

La situazione precipita quando Elsa muore accidentalmente proprio di fronte a Mathieu che, per una serie di combinazioni, non viene minimamente indagato, pur trattandosi di un caso di sospetto omicidio. A finire in carcere è Delphine, che aveva aggredito e minacciato pubblicamente l’amante di suo marito.

Mathieu, vigliaccamente, non si costituisce ma racconta tutto alla moglie preparando la fuga. La moglie non gli perdona il tradimento e il silenzio che ha determinato l’accusa della sua amica, e poi è vittima di un incidente in cui muore, anche per un’incuria del marito. Mathieu, con il peso sulla coscienza di due morti, scrive una lettera alla Procura in cui spiega tutto, ma poi prende un aereo per fuggire in Brasile. Una tempesta impedisce all’aereo di partire trattenendo Mathieu in Francia, suo malgrado.

E’ la trama del film “Colpo di dadi” in onda martedì 17 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4.