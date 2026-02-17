I due episodi finali di Cuori 3 su Rai 1: la trama

Nuovi amori, vecchi fantasmi e la sfida tra scienza e destino: stasera su Rai 1 gli ultimi due episodi della terza stagione di Cuori

Torino, primi anni ‘70. Al reparto di cardiochirurgia delle Molinette si combatte una battaglia che non ha precedenti: quella per spostare il limite tra la vita e la morte. La terza stagione di “Cuori” – serie tv coprodotta da Rai Fiction, Aurora TV Banijay e Rai Com con il Centro Produzione Rai di Torino e con il supporto della Film Commission Torino Piemonte, in onda ogni domenica e lunedì a partire dal 1 febbraio, per sei appuntamenti in prima serata su Rai 1 – racconta l’ambizione e il coraggio di un gruppo di medici che hanno immaginato il futuro della medicina quando ancora non esistevano strumenti, protocolli o certezze.

Ispirata a fatti reali – dal brevetto di uno dei primi cuori artificiali al mondo alla corsa per il trapianto cardiaco – la serie intreccia scienza e sentimenti, mostrando come le più grandi rivoluzioni nascano sempre da un atto di immaginazione. In questa terza stagione Delia Brunello e Alberto Ferraris (Pilar Fogliati e Matteo Martari) insieme ai loro colleghi si misurano con intuizioni che all’epoca sembravano avveniristiche: il contropulsatore, il defibrillatore portatile, un Holter costruito a mano, i primi tentativi di utilizzo dell’angioplastica. Laddove la tecnologia non basta, subentrano genio, audacia e la follia di immaginare nuove strade.

L’arrivo di un nuovo primario rischia di stravolgere equilibri fragili, imponendo prudenza dove la squadra è abituata a osare. Delia e Alberto ne sanno qualcosa, divisi tra amore e scelte etiche dolorose; come anche Fausto e Virginia, eternamente in bilico tra desiderio e destino. Tutti i personaggi saranno costretti a scoprire che, a volte, è più facile guarire una malattia che un cuore spezzato. Nella terza stagione si racconta anche l’Italia che cambia: negli anni ’70 arrivano femminismo, divorzio, nuove dinamiche familiari e persino un carismatico sensitivo che mette in discussione la fede cieca nella scienza. In corsia e fuori, “Cuori” racconta la rivoluzione di un’epoca in cui ogni giorno era una prima volta.

Nell’episodio 11 mentre l’ospedale si stringe attorno ad Alberto, il sensitivo Fois ha una visione terribile che gli causa un malore cardiaco. Serenella capisce che Anna non parla solo per rabbia. Fausto scopre che Virginia è stata picchiata e cerca di aiutarla, scatenando la gelosia di Roberta. Irma, distrutta dal dolore, medita vendetta.

Nell’episodio 12 dopo un drammatico sparo, Delia e Alberto sono sotto osservazione. Virginia cerca rifugio da Fausto, scatenando la reazione di Roberta. Mentre Bruno decide di cambiare vita deluso dal padre, un improvviso malore colpisce Delia. Alberto, per la prima volta nella sua carriera, si sente del tutto impotente.