Gualdo Tadino, uomo trovato morto in casa e mangiato dai suoi pitbull

Il decesso del 52enne potrebbe avere cause natuali, attesa l’autpsia

A Gualdo Tadino (Perugia), un uomo di 52 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione domenica 15 febbraio 2026.

L’allarme è stato dato dalla nipote, preoccupata dal silenzio dell’uomo che durava da almeno 48 ore. Secondo i primi rilievi del medico legale, l’uomo sarebbe stato stroncato da un malore improvviso per cause naturali.

Dopo il decesso, i suoi tre pitbull, rimasti chiusi in casa senza cibo né acqua, hanno parzialmente sbranato il cadavere del padrone. Ora i tre cani sono stati prelevati dal servizio veterinario dell’USL Umbria 1 e trasferiti in un canile sanitario per le osservazioni di rito.

La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per escludere con certezza il coinvolgimento di terzi e confermare che l’attacco degli animali sia avvenuto post-mortem.