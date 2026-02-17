“Edelweiss Eulogy” è il nuovo album di Cecilia

Da Cecilia un universo minimale fatto di praterie infinite da attraversare, fiori rari nati dalle rocce come stelle alpine, estati sprecate su un sasso, ronzii di macchine su cui cantare, prima dell’apocalisse

Edelweiss Eulogy è un album folk/pop basato sui suoni di arpa e voce. Costruito come un elogio funebre rivolto a un mondo immaginario che vive nella pupilla dell’autrice,

descrive in nove canzoni un mondo-rifugio fragile e necessario, di cui si racconta la costruzione e la distruzione.

Cosa resta dopo che il sogno è evaporato?

Amore, quiete e nessun ricordo tangibile.

Edelweiss Eulogy è registrato in presa diretta e nasce come progetto audio/video.

Il disco restituisce l’estemporaneità dell’esecuzione, in cui la tensione onirica è rimodulata di brano in brano, con un organico da camera

che si muove attorno ai suoni di arpa e voce.

Tra folk e pop contemporaneo, un disco personale, che genera un mondo e poi lo abbandona.

“Edelweiss Eulogy” è stato registrato il 25 e 26 settembre 2025 da Dario Mecca Aleina con Fabio Rizzo presso Laredo Music.

In uscita per Maia

Il disco è stato realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE.