Diabete: dolore da artrosi del ginocchio associato a peggior controllo glicemico

Nei pazienti con diabete di tipo 2, la presenza di dolore significativo da artrosi del ginocchio è risultata associata a un peggior controllo glicemico

Nei pazienti con diabete di tipo 2, la presenza di dolore significativo da artrosi del ginocchio è risultata associata a un peggior controllo glicemico, con probabilità fino al 40% in meno in quanti riferiscono livelli più elevati di dolore, secondo quanto rilevato da un’analisi osservazionale pubblicata sulla rivista Arthritis Care & Research.

L’artrosi del ginocchio, caratterizzata da dolore articolare cronico e limitazioni funzionali, coesiste frequentemente nelle persone con diabete di tipo 2 e può rappresentare una sfida significativa per l’adozione di un’efficace autogestione del diabete. Nelle persone affette contemporaneamente dalle due patologie, uno studio precedente condotto dagli degli stessi autori della presente analisi, basato su una coorte prospettica collegata a dati amministrativi sanitari, ha dimostrato che la disabilità correlata all’artrosi è associata a un rischio più elevato di sviluppare complicanze specifiche del diabete ed eventi cardiovascolari.

In studi qualitativi successivi, il team di ricerca ha osservato che gli individui con diabete di tipo 2 e artrosi del ginocchio percepiscono i sintomi legati all’artrosi, come il dolore articolare e le limitazioni della mobilità, come ostacoli concreti a una gestione efficace del diabete, inclusa la difficoltà a mantenere i livelli di attività fisica raccomandati. Anche se questi risultati suggeriscono che l’artrosi sintomatica del ginocchio può rappresentare una barriera potenzialmente modificabile al raggiungimento di una gestione ottimale del diabete, non è ancora chiaro se la presenza di artrosi del ginocchio influenzi direttamente il controllo glicemico.

Chiarire questa relazione è essenziale per comprendere e comunicare in modo appropriato l’impatto dell’artrosi sugli esiti del diabete, nonché per orientare strategie di presa in carico integrata. L’obiettivo del presente studio era pertanto quello di valutare l’associazione tra artrosi sintomatica del ginocchio e il raggiungimento del target glicemico nelle persone con diabete di tipo 2, oltre che analizzare in quale misura la severità dei sintomi, inclusi il carico del dolore artrosico e le limitazioni della mobilità, influenzi tale associazione.

«Volevamo comprendere meglio il legame tra artrosi sintomatica del ginocchio e diabete di tipo 2» ha spiegato Lauren King, reumatologa al St. Michael’s Hospital e professoressa associata di Medicina all’Università di Toronto. «Ricerche precedenti avevano già mostrato che l’artrosi sintomatica del ginocchio è associata a esiti peggiori del diabete, come complicanze ed eventi cardiovascolari. Abbiamo voluto approfondire per capire se incide direttamente sul controllo della glicemia».

Disegno dello studio

Lo studio, di tipo osservazionale, ha incluso 351 pazienti con diabete di tipo 2 ed età media di 66,2 anni, arruolati in tre centri accademici canadesi. Nel campione, il 28,5% soddisfaceva i criteri per l’artrosi del ginocchio e il 43,9% raggiungeva il target glicemico, definito da livelli di emoglobina glicata (HbA1c) ≤7%.

I partecipanti hanno compilato questionari online su dati demografici, anamnesi medica e sintomi articolari. L’associazione tra artrosi del ginocchio e controllo glicemico è stata analizzata con aggiustamenti per età, sesso, livello di istruzione e indice di massa corporea (BMI).

Minori probabilità di raggiungere il target glicemico con livelli elevati di dolore

Nell’analisi non aggiustata, i soggetti con artrosi del ginocchio risultavano meno propensi a raggiungere il target glicemico rispetto a quelli senza artrosi (Odds Ratio, OR, 0,60). Dopo l’aggiustamento per i fattori confondenti, tuttavia, l’associazione non ha raggiunto la significatività statistica (OR 0,65).

Il dato chiave è però emerso quando è stata considerata l’intensità del dolore. Infatti, nell’analisi aggiustata, i pazienti con artrosi del ginocchio che riferivano un punteggio del dolore di almeno 20 su una scala da 0 a 100 mostravano un’associazione negativa significativa con il raggiungimento del target glicemico (OR 0,58).

Inoltre, nell’analisi non aggiustata, la presenza di artrosi del ginocchio associata a difficoltà nella deambulazione ha portato a una minore probabilità di raggiungere il target di controllo glicemico (OR 0,49). Anche in questo caso l’associazione si è mantenuta di entità simile, ma non ha raggiunto la significatività statistica, dopo l’aggiustamento per età, sesso e livello di istruzione (OR 0,54), e anche dopo un ulteriore aggiustamento per il BMI (OR 0,58).

Meccanismi ancora completamente da chiarire

Come hanno ipotizzato i ricercatori, è possibile che il dolore da artrosi del ginocchio eserciti effetti sul controllo glicemico indipendenti dall’attività fisica. Un dolore più intenso può infatti essere associato a un maggior rilascio di catecolamine, ormoni contro-regolatori che incrementano la resistenza insulinica.

Questo studio ha inoltre evidenziato che i soggetti con artrosi sintomatica del ginocchio presentano una maggiore prevalenza di depressione rispetto ai non affetti, e nelle persone con diabete di tipo 2 la depressione è stata associata a esiti diabetologici peggiori e a una ridotta qualità di vita, probabilmente a causa del suo impatto negativo sull’aderenza alle strategie di autogestione, alle terapie farmacologiche e/o alla regolarità delle visite mediche. Questi effetti possono essere ulteriormente amplificati da disturbi del sonno e affaticamento, condizioni comuni nei pazienti con artrosi e anch’esse documentate in questo studio.

«Non è raro che i pazienti con artrosi sintomatica del ginocchio incontrino ritardi nella valutazione clinica, per svariate ragioni. Identificare e diagnosticare precocemente l’artrosi e offrire una presa in carico completa è fondamentale non solo per migliorare dolore e limitazioni funzionali, ma anche per le ricadute a valle sulla salute complessiva del paziente» ha concluso King.

Referenze

King LK et al. Association Between Symptomatic Knee Osteoarthritis and Target Glycemic Control in Individuals with Type 2 Diabetes. Arthritis Care Res. 2025 Dec 18.

Leggi