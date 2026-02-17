“Dementis” è la nuova canzone dei Remedy

“Dementis” è il nuovo singolo dei Remedy, un brano dallo stile incalzante ed energico, pensato per chi ricerca un sound che richiama l’estetica degli anni ’80 e ’90

“Dementis” è il nuovo singolo dei Remedy, un brano dallo stile incalzante ed energico, pensato per chi ricerca un sound che richiama l’estetica degli anni ’80 e ’90, riletto però attraverso influenze e soluzioni sonore moderne.

Il testo assume un tono diretto e provocatorio, ponendo l’attenzione sulle criticità della società contemporanea: una realtà in cui il dissenso e la lamentela sono costantemente presenti, ma che spesso si svuota di partecipazione attiva nel momento in cui sarebbe necessario agire concretamente.

“Dementis” diventa così una denuncia dell’incoerenza collettiva e della difficoltà, oggi, di schierarsi davvero per ciò in cui si crede.

I Remedy nascono nel 2023, quando Carolina e Samuele incontrano, dopo varie peripezie, prima Leonardo e, in seguito, Lorenzo. Ora che la formazione è al completo, possono finalmente dare vita al progetto che, ormai da molto tempo, hanno in mente.

Iniziano dunque a trovare le prime date, a iscriversi a ogni contest, a cogliere ogni occasione di suonare e fare esperienza come cover band. Ad un tratto, tuttavia, si accorgono che suonare la musica di qualcun altro non gli basta più, è giunto il momento di creare qualcosa di proprio.

Il sound che ne deriva è vasto, spaziando dall’energia degli anni 80 all’introspezione tipica degli anni 90 e dei primi del 2000 e lascia trasparire in maniera evidente la loro volontà di imprimere con decisione un proprio lascito attraverso la musica.