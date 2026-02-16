X va in tilt in tutto il mondo. Cos’è successo?

Per un’ora il social network X ha smesso di funzionare e non era possibile accedere: disservizi sono stati segnalati da tutti i paesi

Il social X è andato in tilt dopo pranzo e ha messo di funzionare: nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, improvvisamente la pagina di X non ha più risposto ai comandi e non si è più aperta. Non funzionava il sito da desk e neanche dalla app, non si possono pubblicare messaggi o consultare le notifiche. Il black out è durato circa un’ora. poi la situazione si è risolta e il social di Elon Musk ha ricominciato a funzionare.

Stando alle segnalazioni arrivate su Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, il problema di X ha riguardato tantissimi paesi, dalla Francia alla Germania, dal Canada agli Stati Uniti, dall’Australia al Brasile.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)

Correlati