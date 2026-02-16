Una Cinquecento bianca: l’esordio letterario di Franca Giuliani

Il ritratto di una famiglia borghese come tante, fatto di storie individuali, di fortune e sfortune: è Una Cinquecento bianca (Mauro Pagliai Editore), romanzo d’esordio della fiorentina Franca Giuliani

Il ritratto di una famiglia borghese come tante, fatto di storie individuali, di fortune e sfortune, in cui un’ombra proveniente dal passato incombe sulle luci del tempo presente: è Una Cinquecento bianca (Mauro Pagliai Editore), romanzo d’esordio della fiorentina Franca Giuliani.

La protagonista Sandra è sposata e ha un figlio piccolo. Assieme alle cugine è alla guida di un importante calzaturificio ereditato dallo zio. È una donna che ce l’ha fatta, realizzata nel lavoro, circondata dagli affetti. Eppure un tarlo l’ha sempre divorata dentro: il rapporto conflittuale col fratello Emanuele, sempre scontroso, aggressivo, perfino furioso nei suoi confronti.

Cosa logora la sua anima? Cos’è che Sandra non è riuscita a vedere, a capire? Perché “Ema” non riesce a trovare un suo percorso e programmare un suo progetto di vita? Il suo atteggiamento è segno di un disagio che forse va ricercato in eventi risalenti a molti anni prima. Saranno un misterioso incidente, un’auto rovesciata dentro una scarpata, e un volto che sembra familiare, a innescare rivelazioni toccanti quanto inaspettate.