Svizzera: treno deraglia nel Cantone del Vallese a causa di una valanga, diversi i feriti

L’incidente è avvenuto sulla linea Frutigen-Briga, coinvolti gli 80 passeggeri a bordo del mezzo

A causa di una valanga un treno con circa 80 passeggeri a bordo è deragliato questa mattina, lunedì 16 febbraio, intorno alle 7, nel Cantone del Vallese in Svizzera. Secondo le prime e poche notizie diffuse dalla Polizia cantonale e dalla testata elvetica francese Rts, l’incidente riguarda la linea Frutigen-Briga, tra Goppenstein e Briga, “diverse persone sarebbero rimaste ferite” e un intervento è in corso.

La linea è attualmente chiusa: dal sito delle Ffs, le Ferrovie federali svizzere, lo stop alla circolazione resterà “almeno fino alle 16” di oggi, si prevedono dunque cancellazioni e ritardi. Ma soprattutto, sempre le Ffs descrivono attribuiscono la causa del deragliamento a una valanga. La polizia del Vallese infine anticipa che maggiori informazioni verranno date successivamente.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)