Stasera torna “Quarta Repubblica” con Nicola Porro

Appuntamento con Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro
Al centro della puntata, il Referendum sulla giustizia e la polemica sulle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Poi, il Caso Epstein con gli ultimi sviluppi giudiziari e un focus sulle reazioni della politica italiana.
Infine, nuovi aggiornamenti sull’inchiesta sul sistema degli affidi in Italia e, a seguire, il caso Garlasco con un’intervista all’ex procuratore Mario Venditti.
Partecipano al dibattito, tra gli altri: Antonio Di Pietro, Alessandro Sallusti, Angelo d’Orsi, Piero Sansonetti, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Rita dalla Chiesa, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Massimo Lugli, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.