Sanremo: 1,9 milioni hanno una canzone del festival come suoneria del cellulare

Olly, Giorgia e Arisa gli artisti più “suonati” dai nostri telefoni. Fra le canzoni che non vinsero, svettano Vita Spericolata, Musica leggerissima e Piazza grande

Manca davvero poco al 76° Festival di Sanremo e Facile.it ha deciso di scoprire quanti italiani si portano in tasca la più famosa kermesse italiana, tutti i giorni, grazie alla suoneria del loro telefono.

Ebbene, in base all’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different*, sono oltre 1,9 milioni i nostri connazionali che hanno scelto un brano sanremese come suoneria del proprio cellulare. E scorrendo la classifica, le sorprese non mancano.

Le canzoni più suonate

Come fu sul palco nella scorsa edizione del Festival, anche in questa curiosa classifica al primo posto si piazza Olly con la sua Balorda nostalgia con quasi 180.000 italiani che lo hanno scelto. Alle sue spalle, distanziata di un soffio, un’altra protagonista del Sanremo 2025; il telefono squilla al suono de La cura per me di Giorgia per più di 152.000 individui. Terza la vincitrice morale del Sanremo 2012, Arisa che con La Notte, nonostante siano passati ben 14 anni dall’uscita del brano, conquista la medaglia di bronzo con più di 118.000 suonerie. Quarto posto per i Cuoricini dell’ormai ex coppia Coma Cose, mentre al quinto posto troviamo Irama con la sua Lentamente che precede di un soffio sia Diodato (Fai Rumore) sia Mahmood (Soldi). Chiudono la top ten i The Kolors (settimi con Tu con chi fai l’amore), Annalisa (Sinceramente) e ancora una volta Mahmood (Tuta Gold). Non si può non notare, però, l’undicesimo posto di Loretta Goggi e Maledetta primavera, soprattutto se si considera che fu cantata sulle assi del teatro Ariston nell’ormai lontano 1981. Quando si dice un successo duraturo.

Quale sceglierebbero fra i vincitori passati

Fino a qui i dati di chi ha già una suoneria sanremese, ma Facile.it ha voluto chiedere anche quale canzone, fra le vincitrici delle ultime 20 edizioni, gli italiani sceglierebbero per dare un suono speciale al loro cellulari.

Primi, con grande margine di distacco, i Måneskin e Zitti e buoni che raccolgono il consenso dell’11% del campione totale (pari a poco meno di 4,8 milioni di italiani), ma arrivano addirittura al 19% se si considerano soltanto i rispondenti con età compresa fra i 18 ed i 34 anni. Secondo si classifica Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma che precede un altro plurivincitore del Festival: Marco Mengoni con Due vite.

E chi fra i non vincitori

A Sanremo, però, perdere non significa insuccesso, anzi. E allora, fra le canzoni che hanno partecipato al Festival, ma non hanno conquistato il trofeo, gli italiani intervistati non hanno dubbi: la suoneria migliore per il cellulare sarebbe Vita Spericolata di Vasco Rossi (penultima al Sanremo 1983). Medaglia d’argento per Colapesce Dimartino e la loro Musica leggerissima (quarti nel 2021) e bronzo per un vero mito della canzone italiana: Lucio Dalla con Piazza Grande (ottavo nel 1972).

Quarto posto per le Donne di Zucchero che al festival del 1985 arrivarono addirittura al 21°posto e che, invece, adesso precedono la Tuta gold di Mahmood (sesto sul palco dell’Ariston nel 2024) e Andrea Bocelli (Con te partirò, quarto posto nel 1995).

Settimo posto, ancora una volta per Giorgia e La cura per me (arrivò sesta lo scorso anno al Festival), ottavo per La terra dei cachi di Elio e le Storie Tese (furono secondi nel 1996), nono per Loretta Goggi e la sua Maledetta primavera (seconda nel 1981 alle spalle di Alice e Per Elisa) e decimo per Arisa e La Notte che precede di un soffio Lucio Corsi, undicesimo, con Volevo essere un duro (seconda al Festival 2025 e quinta all’Eurovision dello stesso anno).

* Indagine commissionata da Facile.it a EMG Different – svolta a gennaio 2026 attraverso la somministrazione di n.1.433 interviste CAWI ad un campione rappresentativo della popolazione italiana residente sull’intero territorio nazionale.

