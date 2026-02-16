“Percorsi d’acqua”, una guida a misura di bambino per conoscere i fiumi e il lavoro dei Consorzi

Un progetto di Anbi Toscana per le scuole

Oltre 20mila studenti a “scuola” di difesa del suolo e prevenzione del rischio idraulico. Spiegare ai più piccoli cosa sono i Consorzi di Bonifica e raccontare il loro fondamentale ruolo nel presidio e nella tutela di fiumi e corsi d’acqua è l’obiettivo del progetto educativo di Anbi Toscana dal titolo Percorsi d’Acqua. Al centro dell’iniziativa, 1.000 kit didattici realizzati dalla casa editrice Librì Progetti Educativi.

Ogni kit è composto da una guida per il docente, 25 passaporti per gli studenti (che rappresentano l’impegno che ogni alunno si prende con il suo corso d’acqua “del cuore”) e una infografica per la classe. I materiali raggiungeranno 20.500 studenti, 820 classi della scuola primaria, 260 scuole e 264 insegnanti. Il kit contiene anche una mappa dettagliata per consentire alle famiglie di individuare facilmente il Consorzio di Bonifica di riferimento e scoprirne i servizi sul territorio.

In questo modo l’iniziativa, partita con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, raggiungerà bambini, bambine e insegnanti ma anche le famiglie dei ragazzi, con l’obiettivo di raccontare loro l’impegno quotidiano di Anbi Toscana e dei Consorzi di Bonifica nella gestione e manutenzione capillare dei corsi d’acqua, attività fondamentale per garantire la sicurezza idraulica del territorio regionale.

«Percorsi d’acqua è un progetto che punta a raccontare l’impegno dei Consorzi di Bonifica e il loro ruolo essenziale nella difesa del suolo e nella gestione delle risorse idriche – spiega Paolo Masetti presidente di Anbi Toscana -. Per farlo, si è scelto di rivolgersi ai più piccoli, nella convinzione che educare i più giovani significhi investire sulla futura cittadinanza. Non solo un’iniziativa editoriale quindi, ma uno strumento per cementare nella coscienza collettiva il valore dei Consorzi partendo dai cittadini più recettivi, in modo che possano diventare adulti consapevoli dell’importanza della prevenzione idrogeologica e del ruolo dei Consorzi. E, perché no, educare anche ‘i grandi’».

«Si tratta di un ulteriore passaggio nell’attività di educazione ambientale e formazione per i piccoli cittadini che Anbi Toscana sta portando avanti – aggiunge Fabio Zappalorti direttore di Anbi Toscana -, attraverso iniziative come Percorsi d’acqua, Meno rischio in Toscana – Info Point & Lab, con il laboratorio rivolto ai più giovani, le collaborazioni con Legambiente e le iniziative territoriali di tutti i Consorzi. A dimostrazione che fare informazione e coinvolgere i ragazzi nel mondo dei Consorzi di Bonifica è un aspetto per noi non secondario ma riveste anzi un’importanza strategica per rafforzare la consapevolezza sulle attività di questi enti».

«Librì progetti educativi è un editore fiorentino leader nazionale nella realizzazione e diffusione di campagne educative destinate alle scuole, ai ragazzi e alle ragazze di tutte le età e alle loro famiglie, realizzate per conto delle più importanti Istituzioni pubbliche nazionali e locali e altri soggetti di rilievo – spiega Marta Ceotto, project manager di Librì Progetti Educativi -. Il progetto Percorsi d’acqua ha proprio questa finalità: far conoscere e spiegare ai bambini della scuola primaria i temi della difesa del suolo e della prevenzione del rischio idraulico, raccontando l’impegno e il lavoro quotidiano di Anbi Toscana e di tutti i Consorzi di Bonifica che ne fanno parte. Grazie al progetto che è stato subito accolto con grande entusiasmo dalle scuole del territorio bambine e bambini impareranno a osservare e conoscere meglio i corsi d’acqua e il loro ecosistema».

Nato come progetto pilota del Consorzio Medio Valdarno, “Percorsi d’Acqua” diventa oggi un’iniziativa comune a tutti i Consorzi di Bonifica toscani che per la prima volta hanno unito le forze e creato un unico progetto educativo. Un progetto che poggia anche sulla competenza di Librì Progetti Educativi, casa editrice che realizza progetti di carattere nazionale. Il progetto sarà presentato anche a Didacta Italia, la fiera sull’innovazione nella scuola e per la scuola (11-13 marzo, Fortezza da Basso, Firenze) e al Salone del libro di Torino (14-18 maggio).

A sancire la qualità del progetto, anche il premio vinto da Stefano Tognetti, illustratore di livello internazionale che ha curato le immagini: a lui è andato il bronzo nella categoria “scientifica” proprio per l’opera “Percorsi d’acqua”, nell’ambito di AI – Autori di Immagini Annual 2025.

