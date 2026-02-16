Patty Pravo 60 anni di carriera con Sanremo e un disco che presenterà nei musei

La cantante sarà sul palco dell’Ariston con “Opera”, brano che dà il titolo al 29esimo album di studio

Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta – protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca – seguendo ostinatamente il suo intuito musicale – in un’evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda.

La grande interprete non si sottrae a quest’importante ricorrenza, anzi, lo fa con l’entusiasmo e l’estro che la contraddistinguono, e pubblica per l’occasione il suo ventinovesimo album di studio, “Opera” (Nar International – Ada/Warner Music Italy), in uscita il 6 marzo

PATTY PRAVO A SANREMO 2026

Un’anticipazione del nuovo lavoro ci sarà martedì 24 febbraio, quando il pubblico la vedrà alla 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano che dà il titolo al progetto, “Opera” appunto, scritto per lei da Giovanni Caccamo. Sarà la sua undicesima partecipazione alla massima competizione canora nazionale. A dirigere l’orchestra il Maestro Valter Sivilotti. Nella serata delle cover di venerdì 27 febbraio, l’artista veneziana omaggerà Ornella Vanoni, a cui la univa una profonda amicizia, interpretando “Ti lascio una canzone” (testo di Gino Paoli e musica di Gino Paoli e Peppe Vessicchio) accompagnata sul palco da Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano.

