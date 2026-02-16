Oroscopo di oggi, lunedì 16 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Le opportunità ci sono. Per coglierle al meglio, dobbiamo soltanto mettere a fuoco con precisione la meta e allearci con persone molto in gamba. Un confronto costruttivo con un superiore ci consente di analizzare a fondo priorità e nuove prospettive.
Toro
Per la sicurezza emotiva, contiamo sulla logica e il senso pratico forniti dalla Luna. Se dovessero presentarsi dei problemi, avremmo le soluzioni. Amici, colleghi e parenti ci danno una mano, per non parlare dell’amato che è pronto a parteggiare per noi.
Gemelli
Le opportunità di miglioramento in ambito professionale sono ottime e abbondanti. Abbiamo fiuto, idee originali e una buona dose di fortuna. All’occasione abbiamo dimostrato di saperci muovere agilmente, arrivando sempre alla meta. Ricordiamocelo.
Cancro
Sotto lo sguardo gelido della Luna, l’insicurezza si rispecchia nel rapporto con gli altri. Empatia e dialogo sciolgono eventuali cristalli di ghiaccio. Se la causa del malumore è da ricercarsi in qualche insoddisfazione sotterranea, portiamola alla luce.
Leone
Rischiamo di non vedere le cose nella giusta dimensione, e men che meno di far ricorso alla capacità di mediare o di sdrammatizzare. Situazione non degna di nota. L’unico aspetto significativo riguarda il lavoro che richiede tanta attenzione.
Vergine
Certe scelte, prima di agire, devono essere meditate con calma e pazienza. Teniamoci pronti ad apportare, se necessario, anche qualche modifica. Lasciamo che le persone a noi care facciano le loro esperienze in autonomia. È sbagliando che s’impara.
Bilancia
Meglio non stuzzicarci, oggi che la Luna ci tiene sotto tiro, mettendo in luce la severità di giudizio, prima di tutto nei confronti di noi stessi. Addossare alla mala sorte la responsabilità dei problemi non è risolutivo. Per dipanare la matassa, ci vuole lucidità.
Scorpione
La Luna in Capricorno funziona come un trampolino perfetto per la carriera. Consapevoli delle nostre capacità, esigiamo quello che ci spetta. Sorprese in merito a un avanzamento o a una richiesta di trasferimento. Determinazione e costanza.
Sagittario
Un passo avanti sulla strada del consolidamento della nostra situazione lavorativa, grazie a un buon apporto di concretezza e di senso pratico. Nei legami consolidati emergono esigenze nuove. Se l’abitudine ha ingrigito il rapporto, spazziamola via.
Capricorno
I rapporti con i nostri cari acquistano spessore, stima e fiducia reciproci. È il momento di tirare più frecce possibili dal nostro arco. Facciamo appello alla sensibilità per comprendere le ragioni della persona del cuore. Riconosciamo le mancanze.
Acquario
Abbiamo fascino e la capacità di entrare in sintonia con chi ci circonda, anche se tendiamo a essere volubili e irrequieti. Interroghiamoci sui motivi. Il Sole e Marte sui tempi lunghi possono dare concretezza e forza alle nostre aspirazioni. Seminiamo.
Pesci
Mettiamo a frutto le nostre competenze professionali per operare dei cambiamenti o fare un salto di qualità. La Luna ci spiana e illumina la strada. Siamo soli? Gli astri ci sussurrano all’orecchio, che c’è un incontro magico in vista. Prepariamoci.