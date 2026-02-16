Meloni a Niscemi per un sopralluogo, stanziati 150 milioni per la ricostruzione

Le risorse per Niscemi “saranno dedicate a tre priorità: la demolizione delle case, la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi per chi ha perso l’abitazione e le attività produttive”, ha spiegato la presidente del Consiglio, lasciando il Municipio, dove ha incontrato anche alcuni sfollati.

MELONI: 150 MILIONI PER LA CITTADINA NISSENA. MERCOLEDì IL DECRETO

Per il Comune di Niscemi, alle prese con una frana, il governo nazionale stanzia 150 milioni di euro. L’annuncio è arrivato dalla premier, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti all’uscita dal Municipio della cittadina nissena. Il lavoro su Niscemi “sarà molto complesso – ha affermato la presidente del Consiglio – che vorremmo andasse in velocità”. Meloni ha poi concluso: “Non vogliamo, invece, che accada ciò che è accaduto negli anni Novanta”. Il decreto legge per Niscemi arriverà mercoledì in Consiglio dei ministri e “sarà immediatamente operativo”: questo “vuol dire che le risorse saranno disponibili già dal giorno dopo”, ha aggiunto Meloni.

MELONI: NON SI FORZINO DECISIONI, PRIMA RISPETTO SICUREZZA

“Forzare nella definizione della fascia di rispetto sul fronte di frana sarebbe un errore e chiedo di non farlo perché queste non sono decisioni che si possono prendere sul piano politico: sono decisioni che si possono adottare soltanto sul piano dei dati tecnici”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Niscemi. “Sarei una pazza se forzassi queste decisioni – ha aggiunto – e mettessi così a rischio la sicurezza dei cittadini. Non posso e non voglio dare una tempistica – ha aggiunto -. Oggi Niscemi è il comune più monitorato d’Europa, qui ci sono tutte le migliori eccellenze che stanno lavorando per dare risposte ma su questo c’è bisogno di tempo. Parlare con i cittadini? È stato importante, perché è sempre meglio farlo per conoscere e capire le loro paure”.

MELONI: CICILIANO COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il capo del dipartimento nazionale di protezione civile, Fabio Ciciliano, sarà nominato commissario straordinario per Niscemi. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella cittadina in provincia di Caltanissetta, anticipando ai cronisti il contenuto del decreto in programma mercoledì in Consiglio dei ministri. “Ciciliano sarà commissario e dovrà fare le ordinanze”, ha spiegato la premier.