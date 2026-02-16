“La congiura degli innocenti” anche in lingua originale su Rai 5: la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film “La congiura degli innocenti” in seconda serata su Rai 5: la trama
Hitchcok lo definì “il più inglese dei miei film americani”, con chiaro riferimento alla qualità dell’umorismo in esso contenuta. “La congiura degli innocenti” in onda lunedì 16 febbraio 2026 alle 23:00 su Rai 5 segna l’esordio assoluto, eclatante e gioioso, di Shirley MacLaine sul grande schermo. Nel cast anche Edmund Gwenn, John Forsythe.
Quando in un paesino del Vermont viene ritrovato il cadavere di Harry Worp, in molti si sentono responsabili del decesso. L’anziano capitano Wiles, Jennifer, la disamorata moglie del morto, e la la signorina Gravely, zitella di mezza età. Tutti d’accordo cercano di far sparire il corpo.