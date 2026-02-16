Innovation Village, undicesima edizione il 28 e 29 maggio 2026 a Napoli

In primavera torna a Villa Doria D’Angri la principale fiera-evento sull’innovazione del Centro-Sud Italia: ecco tutte le novità di Innovation Village

L’innovazione torna protagonista in Campania nel corso della prossima primavera con l’undicesima edizione di Innovation Village, in calendario giovedì 28 e venerdì 29 maggio a Napoli, ospitato a Villa Doria d’Angri grazie alla collaborazione dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Hub di riferimento nazionale per il trasferimento tecnologico, la collaborazione tra imprese, ricerca e istituzioni e la valorizzazione della creatività come leva di sviluppo economico e sociale, Innovation Village si è affermato negli anni come la principale manifestazione del Centro-Sud Italia dedicata all’innovazione e al trasferimento tecnologico. I numeri dell’edizione 2025 lo confermano: oltre 3.000 partecipanti e 44 eventi realizzati in due giornate.

Il network è organizzato da Knowledge for Business che nel programma 2026, in fase di definizione, ha previsto un calendario di conferenze e incontri, realizzati in collaborazione con i partner scientifici, dedicati a temi strategici per lo sviluppo del Paese. Si discuterà di monitoraggio dei territori e delle infrastrutture, space manufacturing, innovazione tecnologica per la gestione delle risorse umane e il welfare aziendale, applicazioni dell’intelligenza artificiale, bioeconomia ed economia circolare, tecnologie Net Zero ed efficienza energetica.

Il programma includerà attività strutturate di networking come il Business Speed Date, con incontri pre-programmati tra università, centri di ricerca, startup e imprese, finalizzati alla generazione rapida di nuove collaborazioni.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche l’introduzione del Tech Break, uno spazio dedicato alla presentazione di servizi e tecnologie sviluppate dai partner di Innovation Village, che troveranno visibilità anche all’interno dell’area espositiva attraverso i Tech Point.

Nel corso dell’evento sarà inoltre lanciata la call per Innovation Village Award 2026, il premio annuale dedicato ai progetti più innovativi in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Al premio partecipano anche i vincitori delle Start Cup regionali, con cui Innovation Village collabora in modo strutturato e continuativo, rafforzando il collegamento tra ricerca e imprenditorialità a livello territoriale. Nelle precedenti edizioni, Innovation Village Award, la cui finale è in programma in autunno a Napoli, ha raccolto circa 1.200 candidature da tutta Italia con progetti sostenibili ideati da startup, spinoff, associazioni, università e già testati sul mercato.

Una piattaforma che non si fermerà con il network di maggio ma si articolerà in altri appuntamenti chiave, a partire dal Virtual Brokerage di giugno 2026, organizzato in collaborazione con ENEA – EEN Consorzio Bridg€conomies, per continuare a favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione.

Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, afferma: “Il nostro è un ecosistema aperto e collaborativo, una piattaforma di innovazione attiva tutto l’anno che mette in connessione tutti i protagonisti dell’innovazione. L’obiettivo principale di Innovation Village è promuovere lo scambio di fabbisogni, idee e competenze e favorire la co-progettazione di soluzioni tecnologiche, attraverso la creazione di circuiti collaborativi tra i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione”.