Il thriller “Lonely Hearts” stasera su Rai 5: la trama

Il film “Lonely Hearts” con John Travolta, James Gandolfini, Salma Hayek, Jared Leto, Laura Dern, Scott Caan su Rai 5: la trama

Stati Uniti, Elmer Robinson, detective della omicidi, dà la caccia a Raymond Fernandez e Martha Beck detti i “Lonely Hearts Killers”, una coppia di assassini che adesca vedove di guerra tramite annunci e le uccide con brutale ferocia. Ispirato a un fatto di cronaca degli anni ’40 è il film “Lonely Hearts” in onda lunedì 16 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 5.

