Courmayer, i tre sciatori freerider sono tutti morti: la valanga originata dal fuoripista

È morto anche il terzo sciatore francese che ieri mattina è stata travolto da una valganza in Val Veny, sopra Courmayeur

È morto anche il terzo sciatore francese travolto da una valanga nella mattinata di domenica 15 febbraio in Val Veny, sopra Courmayeur, mentre sciava fuoripista nel canale del Vesses assieme a due amici, deceduti entrambi. Il terzo freerider era stato trasferito d’urgenza in ospedale a Torino ma alla fine non ce l’ha fatta. Le vittime hanno 29, 31 e 35 anni. Al momento della tragedia, stavano facendo un’uscita fuoripista: sono stati travolti e sepolti sotto oltre un metro e mezzo di neve. Erano tutti dotati di Artva, lo speciale apparecchio che per permette di localizzare una persona sepolta sotto la neve.

Dopo la valanga, l’allarme è stato lanciato da altri sciatori presenti in zona. Come spiega una nota del Corpo nazionale di Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), le operazioni di soccorso hanno consentito di individuare ed estrarre rapidamente i tre coinvolti, ma per due di loro il decesso è stato constatato poco dopo il recupero. Il terzo, trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, è deceduto successivamente nonostante i tentativi dei medici. Sul posto hanno operato tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, medici, unità cinofile e gli equipaggi degli elicotteri, con il coordinamento della centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta.

