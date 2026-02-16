Carnevale in cucina a “È sempre mezzogiorno!” oggi su Rai 1

Una nuova settimana di È sempre mezzogiorno!” sta per arrivare. Lunedì 16 febbraio alle 11.55 su Rai 1, ospite di Antonella Clerici sarà l’attore Pierpaolo Spollon che racconterà i suoi prossimi impegni artistici. Tra chiacchiere, frittelle e piatti colorati, anche la conduttrice si preparerà per il Carnevale: come da tradizione, martedì 16 febbraio sfoggerà un divertente costume creato per l’occasione.

Al suo fianco, ai fornelli, il cast fisso della trasmissione – rigorosamente in maschera – e l’allegra brigata di cuochi provenienti da tutta Italia che proporranno ricette tradizionali e originali create in occasione del Carnevale e spiegheranno come realizzarle.

Fulvio Marino, maestro panificatore svelerà il segreto dei lieviti, Evelina Flachi, curatrice del benessere, darà consigli nutrizionali, Daniele Persegani svelerà piatti facili, Andrea Amadei consiglierà l’abbinamento giusto tra cibo e vino. Non mancheranno le rubriche di Angela Frenda sulle storie di personaggi legati alla cucina e del giramondo Federico Quaranta. Venerdì 20 febbraio, Carlotta Mantovan infine, riporterà le più singolari novità del mondo del food.

“È sempre mezzogiorno!”, programma realizzato dalla direzione intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me negli studi Rai di Milano Mecenate, va in onda da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, su Rai 1.