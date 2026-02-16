A “XXI Secolo” su Rai 1 violenza nelle scuole, decreto sicurezza e ddl immigrazione

Stasera su Rai 1 a “XXI Secolo”, violenza nelle scuole, decreto sicurezza e ddl immigrazione. Ospite il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

La terza puntata della terza edizione di “XXI Secolo”, programma ideato e condotto da Francesco Giorgino – in onda lunedì 16 febbraio a partire dalle 23.35 su Rai 1 – sarà dedicata al tema della violenza nelle scuole, alla percezione che i cittadini hanno della sicurezza, alla legittima difesa, alla violenza nelle manifestazioni di piazza e alla risposta che le istituzioni intendono dare a queste problematiche.

Dopo l’editoriale di Francesco Giorgino sulla più stretta attualità, l’ospite della prima parte sarà il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il faccia a faccia con Giorgino sarà l’occasione per fare il punto sugli episodi di violenza che si sono verificati nelle scuole negli ultimi anni e per discutere dell’introduzione del metal detector negli istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta. I telespettatori del programma vedranno i reportage degli inviati di XXI Secolo nelle scuole napoletane.

Nella seconda parte ci sarà l’opportunità di capire più a fondo quali misure ha messo in campo il governo per quanto concerne la sicurezza e l’immigrazione. Ne dibatteranno con Giorgino l’On. Francesco Filini deputato di Fratelli d’Italia, l’On. Anna Ascani deputata del Partito Democratico e Vicepresidente della Camera dei Deputati. Dati e reportage sui “maranza” al Nord e sulle baby gang al Sud, sulle violenze nelle manifestazioni di piazza e poi un’intervista esclusiva al vigilantes di un supermercato – prima arrestato e poi scarcerato – dopo aver reagito alla minaccia con coltello dell’autore di un furto.

Nella terza e ultima parte, come di consueto, spazio alla cultura e allo spettacolo: Serena Autieri, cantante, attrice e showgirl napoletana racconterà la sua vita artistica: dalle origini ad oggi. Un percorso non scontato che l’ha portata dalla musica, alla tv, passando per il teatro.

Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti dai giovani universitari presenti in studio, in rappresentanza della Generazione Z.