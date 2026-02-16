A “La Volta Buona” su Rai 1 Fabio Troiano, Simona Rolandi, Alessia Vessicchio

Settimana di avvicinamento a Sanremo per La Volta Buona. Il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, alle 14.00, su Rai 1, dedicherà ampio spazio alla kermesse musicale più amata dagli italiani. Tra anticipazioni, pronostici e ricordi, il programma accompagnerà il pubblico verso l’inizio del Festival con collegamenti, interviste e momenti di talk sul divano arancione, cuore del “salotto” più vivace del pomeriggio televisivo.

Nel corso della settimana, per le interviste “one to one”, è atteso in studio Fabio Troiano, attualmente al cinema con Jastimari, horror sospeso tra mondo arcaico e presente pandemico, che lo vede al fianco di Rossella Brescia e Francesco Foti, con la fotografia firmata dal maestro Daniele Ciprì. L’attore offrirà un racconto personale tra cinema, scelte artistiche e nuovi percorsi professionali. Tra gli ospiti intervistati da Caterina Balivo ci sarà anche Simona Rolandi, volto di riferimento del giornalismo sportivo Rai e conduttrice de La Domenica Sportiva, che si racconterà tra carriera e vita privata, a partire dalle prime esperienze sportive fino ai grandi eventi internazionali e alle più recenti Notti Olimpiche.

Momento di emozione con Alessia Vessicchio, figlia del maestro Beppe Vessicchio, presenza simbolica del Festival di Sanremo, scomparso recentemente. Un ricordo affettuoso e un omaggio a una figura che ha segnato la storia musicale del Paese.

Per i salotti tematici dedicati a Sanremo interverranno Donatella Rettore, Valeria Marini e Tommaso Zorzi, tra commenti e curiosità sul Festival 2026.

Tornerà la rubrica “Segreti di famiglia”, che propone racconti più intimi e autentici dei personaggi celebri: in studio Caterina Varzi, moglie del regista Tinto Brass, che ripercorrerà il lato più privato della loro storia tra arte, cinema e vita condivisa. Beppe Convertini, conduttore Rai, racconterà il suo profondo legame con la terra d’origine e con i genitori. Come di consueto, grande attenzione al benessere e all’alimentazione con i consigli del professor Giorgio Calabrese e l’intervento di Giorgia Palmas.