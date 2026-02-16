A “Elisir” oggi su Rai 3 infezioni urinarie e diete dimagranti

A “Elisir” in onda stamani su Rai 3 infezioni urinarie e diete dimagranti. In sommario anche le cisti sulle mani

Colpiscono ogni anno milioni di persone, con una significativa prevalenza femminile. Quali sono le terapie più efficaci per le infezioni urinarie? Quando è necessario l’uso dell’antibiotico? Risponde Giuseppe Carrieri, professore ordinario di Urologia presso l’Università di Foggia, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi e in onda lunedì 16 febbraio alle 10.50 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “È vero che?” si parlerà delle diete dimagranti: quali sono quelle più efficaci? Dopo quanto tempo si possono vedere i primi risultati? Farà chiarezza sul tema Laura Rossi, direttrice del Dipartimento Alimentazione, Nutrizione e Salute presso l’Istituto Superiore di Sanità.

Lo spazio finale dell’“Abc della salute” sarà dedicato alle cisti che compaiono sulle mani: quali sono le cause scatenanti? In che modo possono compromettere la funzionalità della mano? E quando è necessario l’intervento chirurgico? A illustrarne le caratteristiche sarà Alessia Pagnotta, chirurgo della mano presso l’U.O.C. di Chirurgia Platica e Ricostruttiva del Policlinico Umberto I di Roma.