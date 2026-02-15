The Rhythm Section in prima visione su Rai 4: la trama del film

Ispirato ai romanzi di Mark Burnell, il film The Rhythm Section su Rai 4 racconta la storia di una donna che cerca vendetta per aver perso tutta la sua famiglia in un ‘apparente’ incidente aereo
Dopo aver perso la famiglia in un attentato aereo, una donna scopre che non è stato un incidente. Decisa a vendicarsi, si trasforma in un’assassina e inizia una pericolosa caccia ai responsabili.
E’ la trama del film “The Rhythm Section” proposto in prima visione Tv da Rai 4 domenica 15 febbraio 2026 alle 21:20. Il film ha ottenuto 2 candidature a Critics Choice Super.