Su Rai 3 a “Kilimangiaro” con Camila Raznovich un invito a viaggiare con occhi aperti e mente curiosa

Tra mete sostenibili, esperienze autentiche e storie sorprendenti, “Kilimangiaro” il programma condotto da Camila Raznovich su Rai 3, nella puntata di domenica 15 febbraio alle 16.45, racconterà racconta viaggi che arricchiscono senza svuotare le tasche. Protagonisti di questa esperienza saranno la giornalista Rai Sara Mariani e Michele Lanzi, che dopo il loro matrimonio hanno scelto di vivere un viaggio di nozze unico: venti giorni in bicicletta lungo l’EuroVelo della Bretagna, da Roscoff a Nizza. Con loro, il pubblico scoprirà come i viaggi in bici permettano di guardare il mondo con stupore, assaporando ogni dettaglio con lentezza e attenzione.

Alessandro Gandolfi, fotogiornalista, porterà poi il pubblico tra abitazioni galleggianti in Olanda, nelle serre straordinarie della regione di Almería (Spagna), tra le misteriose isole Maztu e molto altro, catturando, tra scatti e parole, curiosi angoli della società. Un viaggio tra segni misteriosi, mappe che non si leggono e alfabeti ancora indecifrati: Silvia Ferrara, linguista e archeologa, presenterà il suo nuovo libro “Il segreto delle isole”, dalle antiche tracce rupestri di Sulawesi (Indonesia) alle scritture rituali di Bali, fino ai misteriosi segni delle tavolette Rongorongo di Rapa Nui (Isola di Pasqua, Cile).

Dalla TV giapponese ai palcoscenici dello sport mondiale: Tomo Ishii, conduttore della Tokyo Broadcasting System Television (TBS), racconterà la sua esperienza come presentatore di grandi eventi sportivi e il suo lavoro in Italia per le Olimpiadi. In collegamento, Ambrogio Beccaria, velista, racconterà “Night Shift”, cortometraggio sul dialogo immaginario con la sua barca in un momento sospeso della sua traiettoria sportiva. Dal palcoscenico alle pagine di un libro, Andrea Pezzi infine, parlerà con “Kilimangiaro” del libro “La nostra Odissea”, dello spettacolo teatrale “Intelligenza naturale” e dei suoi viaggi nelle foreste del Brasile e a San Pietroburgo, tra esperienze televisive, imprenditoriali e personali.