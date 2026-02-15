Stasera su Rai Storia “Misteri d’archivio” con “1968: la fine della Primavera di Praga”

Introduce la puntata di “Misteri d’archivio” intitolata “1968: la fine della Primavera di Praga” in onda domenica 15 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia il prof. Adriano Roccucci

Praga, 21 agosto 1968: in poche ore, 27 divisioni dell’esercito del Patto di Varsavia invadono la capitale della Cecoslovacchia. Un’operazione militare destinata a mettere fine alla cosiddetta Primavera di Praga. Nonostante l’appello alla calma da parte del governo di Dubcek, la popolazione, principalmente i giovani, tenta di opporsi ai carri armati sovietici. Ci saranno più di 20 morti nella capitale e 50 vittime in tutto il Paese. Introduce la puntata di “Misteri d’archivio” intitolata “1968: la fine della Primavera di Praga” in onda domenica 15 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia il prof. Adriano Roccucci.

A seguire gli avvenimenti drammatici accaduti a Berlino alla fine della guerra. Una città distrutta e divisa tra le potenze vincitrici. La prima grande crisi della Guerra Fredda, il Blocco di Berlino messo in atto dall’Unione Sovietica nel 1948. Le immagini sono tratte dal documentario “AFTER HITLER” di David Korn Brzosa e Olivier Wieviorka. In apertura e chiusura gli interventi di Alessandro Barbero.