Stasera su Rai 5 il film “1917” anche in lingua originale: la trama

Definito “un capolavoro bellico” dal “New York Times”, “1917”, il film pluripremiato di Sam Mendes, su Rai 5: ecco la trama

Il film di Sam Mendes “1917”, in onda domenica 15 febbraio 2026 alle 21.20 su Rai 5. Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, i caporali britannici William Schofield e Tom Blake, amici da una vita, ricevono l’ordine di attraversare il territorio nemico, individuare e raggiungere il battaglione appostato nel bosco di Croisilles in Francia, consegnare al colonnello MacKenzie una lettera da parte del generale Erinmore e salvare così 1600 commilitoni da morte sicura per opera dei tedeschi.

Il film è stato realizzato come un unico piano-sequenza per creare un senso di continuità temporale. La macchina da presa segue l’avanzata dei soldati senza apparenti tagli di montaggio, nelle trincee, nei ruderi di campagna, nei paesaggi distrutti dalla Prima Guerra Mondiale. Nel cast George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch.