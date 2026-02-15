Spazio b5 ospita la mostra fotografica “DISCENDERE O SALIRE” di Andrea Borzatta dal 19 al 30 marzo Vicolo Cattani 5b, Bologna
Dal 19 al 30 marzo 2026, Spazio b5 a Bologna ospita la mostra fotografica “Discendere o salire”, curata dall’Arch. Lorena Zúñiga Aguilera, con testo critico di Lorenzo Gresleri e con il patrocinio del Consolato Onorario del Cile per l’Emilia-Romagna. L’esposizione introduce al lavoro del fotografo Andrea Borzatta, artista che ha scelto il paesaggio cileno come campo di osservazione, riflessione e visione. La cerimonia d’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 21 marzo alle ore 18:00.
All’interno di Spazio b5, il visitatore potrà immergersi in ventuno fotografie, che insieme vanno a formare un racconto espositivo che mette in dialogo Patagonia e deserto cileno.
INFORMAZIONI UTILI
TITOLO: “DISCENDERE O SALIRE” di Andrea Borzatta. A cura dell’Arch. Lorena Zúñiga Aguilera
DOVE: Spazio b5 – Vicolo Cattani 5b, 40126, Bologna
OPENING: Sabato 21 marzo ore 18:00
DATE DI APERTURA: 19 – 30 marzo 2026
ORARI: mar. – sab. 16:00 – 19:00 o su appuntamento | dom. e lun. chiuso
PATROCINIO: Consolato Onorario del Cile per l’Emilia-Romagna
INGRESSO GRATUITO