Risparmio energetico e formazione biomedicale a “Il posto giusto” su Rai 3

Domenica 15 febbraio alle 13.00 su Rai 3 nuovo appuntamento con “Il Posto Giusto”, il programma condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni

Domenica 15 febbraio alle 13.00 su Rai 3 nuovo appuntamento con “Il Posto Giusto”, il programma condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni, dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027.

Tra i temi, il risparmio energetico, le opportunità di formazione nel settore biomedicale e il lavoro del treeclimber, mestiere che unisce sicurezza e passione per la natura.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini illustrerà i percorsi formativi nei settori professionali tradizionali e in quelli più innovativi, e le opportunità per chi decide di cambiare lavoro.

Fabrizio Dafano, consulente d’impresa, spiegherà come si stanno attrezzando le imprese per ridurre i costi energetici e quali sono le misure a sostegno delle aziende nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto del 2016.

Nello spazio delle interviste in studio, poi, l’incontro con Chiara Montaldi, imprenditrice e ideatrice di una start up di donne pensata per aiutare le mamme che lavorano, e Fabio Grimoldi, che ha lasciato il posto in banca per dedicarsi alla numismatica e inseguire la propria idea di felicità.

Alessandro Gaetani, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, farà il punto sui percorsi formativi di accompagnamento al lavoro previsti dal programma Gol per i lavoratori in condizioni di fragilità.

Nel consueto appuntamento con la rubrica “Lavoro e sentimento” Antonella Boralevi parlerà di disinteresse e mancanza di stimoli nel proprio lavoro, con consigli su come recuperare la motivazione.

Prosegue il viaggio di Martina Socrate alla scoperta delle professioni del futuro: questa settimana incontrerà un solution engineer che si occupa di sicurezza e intelligenza artificiale.

Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustrerà i nuovi obiettivi del programma Gol e gli strumenti a disposizione di chi cerca di lavoro. Ad arricchire la discussione in studio saranno gli studenti della Fondazione Its Prodigi di Empoli.

Il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su RaiPlay.