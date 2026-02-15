Oroscopo di oggi, domenica 15 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 15 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Una giornata scorrevole e produttiva. In serata avvertiamo una certa stanchezza, ma a quel punto il riposo è la giusta ricompensa ai nostri sforzi. Altalenante l’equilibrio, variabile l’umore. Sono le piccole grane quotidiane che ci innervosiscono.
Toro
Inseguendo la nostra idea di felicità, potremmo peccare un po’ di egoismo o perdere occasioni speciali. Coltiviamo la fiducia nella nostra inventiva. Una nuova amicizia amorosa può darci molto, risveglia emozioni, speranze e voglia di sorridere.
Gemelli
La vita di relazione ci impegna più del solito. Dovremmo curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Emozioni intense arricchiscono seppure disordinatamente il quotidiano. Diamoci tempo per elaborarle.
Cancro
Il mattino ha l’oro in bocca: Barbanera ci invita a sfruttarlo per lavorare, studiare o concedere tempo a noi stessi. Possiamo riposare più in là. Con calma e pazienza, riusciamo a smantellare gli ostacoli pratici e le resistenze da parte dell’ambiente.
Leone
Concreti e anche convincenti, riusciamo a conquistare il nostro pezzo di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà complicati, agiamo con calma. Il settore professionale è in primissimo piano, sullo sfondo invece sta la vita affettiva, forse poco gratificante.
Vergine
Risveglio lento e graduale, ma rassicurante. Dal pomeriggio riconquistiamo quell’equilibrio che ci consente di rimediare a eventuali distrazioni. L’amore ci strizza l’occhio in questo periodo, non lasciamo che le beghe pratiche sottraggano forza alle emozioni.
Bilancia
Tutto può essere cambiato, soprattutto quello che non va. Gli avvenimenti si susseguono freneticamente, naturale che facciamo fatica a star loro dietro. La curva nel grafico della nostra professione è ascendente: accordi, proposte e nuove collaborazioni.
Scorpione
In campo pratico possiamo concretizzare moltissimo e ottenere anche riscontri economici, ma è necessaria una riflessione sulle iniziative da prendere. Le problematiche affettive vanno risolte: accettiamo l’evidenza e rimbocchiamoci le maniche e il cuore.
Sagittario
Giovedì nuvoloso per quanto riguarda lavoro, affari e contatti. Nuove amicizie, incontri e progetti che fanno volare la fantasia, ma tutti da costruire. Se cerchiamo un’occupazione, la situazione è promettente, ma rivolgiamoci ad ambienti diversi dal solito.
Capricorno
Le sfide professionali ci impegnano parecchio, ma siamo ben protetti dalle stelle e da chi apprezza il nostro operato. Fase lenta, ma costruttiva. L’ambiente è pieno di chiacchiere a volte inutili, tiriamo dritto al nostro scopo. La felicità è una realtà.
Acquario
La confusione regna sovrana in casa? Per fare ordine e disciplinare i nostri pensieri, abbiamo bisogno di comunicare, confrontarci con gli altri, scrivere. Un viaggio per scambiare impressioni ed esperienze. Il movimento ci ricarica di nuove forti energie.
Pesci
I semi messi a dimora mettono a confronto il rapporto affettivo con la realtà pratica. Coltiviamo l’autostima e la fiducia nelle nostre capacità. La cassetta degli attrezzi contiene creatività, adattabilità, fortuna e buoni amici: facciamone buon uso.