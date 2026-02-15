Olimpiadi invernali: Vittozzi oro nel biathlon, Moioli e Sommariva argento nello snowboard

Olimpiadi invernali: dopo Brignone nello sci, anche Vittozzi centra la medaglia d’oro nella 10km a inseguimento di biathlon. Moioli e Sommariva argento nel cross a squadre miste

Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento femminile di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Vittozzi compie un’impresa epica nell’inseguimento 10km, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro Olimpica di sempre nel biathlon. L’azzurra è stata autrice di una prova magistrale al poligono, dove ha trovato un perfetto 20/20 che le ha permesso di ribaltare la gara. Il momento decisivo è arrivato all’ultima sessione di tiro in piedi: mentre la norvegese Maren Kirkeeide, che era scappata via nel fondo con oltre 12 secondi di vantaggio, commetteva due errori fatali, Vittozzi ha ottenuto il 5/5. L’argento è andato a Kirkeeide (+28.8) e il bronzo alla finlandese Suvi Minkkinen (+34.3).

L’altra azzurra Dorothea Wierer ha chiuso al nono posto (+1:30.3).

VITTOZZI: “MAI SMESSO DI CREDERCI E ORA SONO FELICE”

“Non ci credo. Non posso descrivere quello che ho provato gli ultimi due chilometri sono stati veramente un sogno. Le altre sono veramente forti e non pensavo di poter vincere oggi. Ho dato davvero tutto quello che avevo ed è andata. Sicuramente l’anno scorso è stato difficile, davvero. Ho tirato fuori la grinta che ho, per essere qui e per sognare in grande. Sono riuscita a tirare fuori tutto quello che avevo, non ho mai smesso di crederci. Ed ora sono felice. Vincere davanti a questo pubblico è da un parte bellissimo, ma dall’altra mi sono detta di non lasciar calare l’attenzione altrimenti avrei rischiato di non arrivare in fondo, di fronte a tanto tifo”. Lo ha dichiarato Lisa Vittozzi, medaglia d’oro nell’inseguimento femminile 10 km di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

UNA MEDAGLIA ANCHE DALLO SNOWBOARD

Giornata storica per i colori azzurri. Con l’argento di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva nella gara a squadre miste di snowboard cross, l’Italia Team conquista la ventunesima medaglia a Milano Cortina 2026, superando il record di podi (20) dell’edizione di Lillehammer 1994. Una medaglia incastonata tra gli ori di Federica Brignone nel gigante e di Lisa Vittozzi nell’inseguimento di biathlon. Dopo aver dominato quarti e semifinale, la coppia azzurra si regala il secondo posto nella Big Final, chiudendo a +0.85 dall’oro della Gran Bretagna (Huw Nightingale e Charlotte Bankes) e davanti alla Francia (Loan Bozzolo e Lea Casta). Si ferma ai quarti invece il percorso dell’altro team azzurro, composto da Sofia Groblechner e Omar Visintin.

