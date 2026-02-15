Olimpiadi invernali: tornano in pista Brignone e Goggia, tutte le gare di oggi

Gli Azzurri in gara oggi, domenica 15 febbraio, alle Olimpiadi invernali: tornano in pista Brignone e Goggia. Biathlon, slalom gigante di sci alpino, sci di fondo, skeleton per arricchire il medagliere dell’Italia Team

Fari accessi su biathlon, slalom gigante femminile di sci alpino e staffetta maschile nello sci di fondo, ma anche sullo skeleton: la seconda domenica d gare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 potrebbe arricchire il medagliere dell’Italia team, ‘fermo’ al secondo posto dietro la Norvegia, con 18 medaglie, di cui 6 ori. Ci sono infatti più chance di medaglia per gli azzurri: tornano Goggia e Brignone, grandi aspettative anche per la coppia Bagnis-Margaglio.

Gli appuntamenti in cui l’Italia può sperare di salire sul podio, per la giornata di oggi, domenica 15 febbraio, sono le due gare a inseguimento del biathlon, lo slalom gigante femminile di sci alpino e la staffetta 4×7,5km maschile nello sci di fondo.

LE QUATTRO PROVE IMPERDIBILI

I campioni azzurri del biathlon da tenere a mente nelle prove di Antholz-Anterselva sono, nella prova femminile, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, tra gli uomini, Tommaso Giacomel. Grande attesa nello slalom gigante femminile, per rivedere la neo iridata in super G- nonché Campionessa del mondo e della classifica di specialità in carica- Federica Brignone. Tra le azzurre impegnate nello slalom gigante anche Sofia Goggia e Lara Della Mea. Si punta poi al quartetto azzurro della staffetta 4×7,5km dello sci di fondo, dove corre anche il portabandiera valdostano Federico Pellegrino.

DOVE ASPETTARSI QUALCHE SORPRESA…

Ma ci si aspettano sorprese anche in altre specialità: nella finale dello snowboard cross a squadre miste, dove ritroviamo Michela Moioli e Omar Visintin, argento a Beijing 2022. O ancora in un’altra prova a squadre miste, quella dello skeleton, in cui si ritrovano Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio, già vincitori in questo format di gara in Coppa del mondo.

TUTTI GLI ATLETI DELL’ITALIA IN GARA OGGI E A CHE ORA

Ecco i nomi degli Azzurri e delle Azzurre in gara oggi a Milano Cortina 2026 e con gli orari delle prove. (Ndr: In grassetto le gare per le medaglie)

09:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Norvegia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

10:00 Bob: Monobob donne, manche 1 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

10:00 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 1 (Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere)

10:15 Snowboard: Slopestyle uomini, qualificazione manche 1 (Ian Matteoli)

11:15 Biathlon: Inseguimento 12,5km uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)

11:15 Snowboard: Slopestyle uomini, qualificazione manche 2 (Ian Matteoli)

11:50 Bob: Monobob donne, manche 2 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)

12:00 Sci di fondo: Staffetta 4×7,5km uomini (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino)

13:30 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 2 (ev. Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere)

13:45 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, quarti di finale (Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, Sofia Groblechner e Omar Visintin)

14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Danimarca (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)

14:15 Snowboard: Slopestyle donne, qualificazione manche 1 (Marilù Poluzzi)

14:15 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, semifinali (ev. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, Sofia Groblechner e Omar Visintin)

14:35 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, finali (ev. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, Sofia Groblechner e Omar Visintin)

14:45 Biathlon: Inseguimento 10km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

15:15 Snowboard: Slopestyle donne, qualificazione manche 2 (Marilù Poluzzi)

16:00 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, quarti di finale (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)

17:03 Pattinaggio di velocità: 500m donne (Serena Pergher, Maybritt Vigl)

18:00 Skeleton: Prova a squadre miste (Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalli, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio)

18:45 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Cechia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19:30 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 1 (Miro Tabanelli)

19:45 Pattinaggio di figura: Coppie, programma corto (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)

19:57 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, turno finale (ev. Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

20:15 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 2 (Miro Tabanelli)

21:00 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 3 (Miro Tabanelli)

