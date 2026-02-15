“Ispettore Brannigan, la morte segue la tua ombra” stasera su Rai Movie: la trama

“Ispettore Brannigan, la morte segue la tua ombra”, film del 1975 diretto da Douglas Hickox, stasera su Rai Movie: la trama

“Ispettore Brannigan, la morte segue la tua ombra”, proposto domenica 15 febbraio 2026 alle 21:20 da Rai Movie, è un film del 1975 diretto da Douglas Hickox. Pellicola d’azione che ha per protagonista John Wayne, è ambientata a Londra, anni 70. Il tenente Brannigan della polizia di Chicago è in missione in Inghilterra per organizzare l’estradizione di un boss del crimine statunitense. L’agguato è dietro l’angolo.