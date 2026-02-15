Il film “One life” in prima serata su Rai 1: la trama

L’operazione “Kindertransport” per salvare centinaia di bambini profughi dai nazisti a Praga nel film “One Life” stasera su Rai 1: la trama
Adattamento cinematografico della biografia “If It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton” scritta da Barbara Winton, il film “One Life” è la proposta di Rai 1 per mercoledì 11 febbraio 2026 alle 21:30 su Rai 1. La pellicola narra le vicende di Nicholas Winton, uno dei fautori dell’operazione Kindertransport che salvò 669 bambini ebrei prima dell’inizio della seconda guerra mondiale, provenienti dalla Germania nazista e dai territori occupati.
Nel 1938 Nicholas Winton, broker londinese, organizza l’operazione “Kindertransport” per salvare centinaia di bambini profughi dai nazisti a Praga. Grazie a volontari e a sua madre, riesce a far partire otto treni verso il Regno Unito prima che l’invasione della Polonia determini la chiusura dei confini.