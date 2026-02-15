GUIDO DAMINI in “L’intera storia dell’umanità in 90 minuti” il 18 febbraio al Teatro de’ Servi

Appuntamento con la stand-up comedy al Teatro de’ Servi, il 18 febbraio, con Guido Damini in L’INTERA STORIA DELL’UMANITA’ IN 90 MINUTI

Guido Damini, cremonese, classe ’95, “storico da bar” specializzato nella narrazione di disfatte epiche, senza mai abbandonare la leggerezza e l’ironia che lo contraddistinguono. È laureato cum laude in storia moderna. Dal 2021 cura la rubrica “Guido nella storia” in onda con Andrea e Michele su Radio Deejay e conduce il podcast “Le Caporetto degli altri”, serie prodotta da One Podcast, dedicata al lato meno trionfante della storia di popoli e condottieri immortalati nel fragore delle loro sconfitte.

Attraverso la sua divulgazione Guido coltiva una missione difficile e grandiosa: cambiare per sempre, in Italia, il racconto di guerre, personaggi e imprese del passato. Perché l’idea di storia di Guido è quella di uno show che restituisca il senso generale delle cose, una materia da aprire alla gente attraverso l’immediatezza e l’ironia. Preferibilmente, prendendo qualcuno per i fondelli. Una Storia che, attraverso la leggerezza della comunicazione, possa fornire a tutti le chiavi per un’analisi intelligente del presente.