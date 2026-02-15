Gli episodi 7 e 8 di Cuori 3 stasera su Rai 1: la trama

Nuovi amori, vecchi fantasmi e la sfida tra scienza e destino: stasera su Rai 1 gli episodi 7 e 8 della terza stagione di Cuori

Torino, primi anni ‘70. Al reparto di cardiochirurgia delle Molinette si combatte una battaglia che non ha precedenti: quella per spostare il limite tra la vita e la morte. La terza stagione di “Cuori” – serie tv coprodotta da Rai Fiction, Aurora TV Banijay e Rai Com con il Centro Produzione Rai di Torino e con il supporto della Film Commission Torino Piemonte, in onda ogni domenica e lunedì a partire dal 1 febbraio, per sei appuntamenti in prima serata su Rai 1 – racconta l’ambizione e il coraggio di un gruppo di medici che hanno immaginato il futuro della medicina quando ancora non esistevano strumenti, protocolli o certezze.

Ispirata a fatti reali – dal brevetto di uno dei primi cuori artificiali al mondo alla corsa per il trapianto cardiaco – la serie intreccia scienza e sentimenti, mostrando come le più grandi rivoluzioni nascano sempre da un atto di immaginazione. In questa terza stagione Delia Brunello e Alberto Ferraris (Pilar Fogliati e Matteo Martari) insieme ai loro colleghi si misurano con intuizioni che all’epoca sembravano avveniristiche: il contropulsatore, il defibrillatore portatile, un Holter costruito a mano, i primi tentativi di utilizzo dell’angioplastica. Laddove la tecnologia non basta, subentrano genio, audacia e la follia di immaginare nuove strade.

L’arrivo di un nuovo primario rischia di stravolgere equilibri fragili, imponendo prudenza dove la squadra è abituata a osare. Delia e Alberto ne sanno qualcosa, divisi tra amore e scelte etiche dolorose; come anche Fausto e Virginia, eternamente in bilico tra desiderio e destino. Tutti i personaggi saranno costretti a scoprire che, a volte, è più facile guarire una malattia che un cuore spezzato. Nella terza stagione si racconta anche l’Italia che cambia: negli anni ’70 arrivano femminismo, divorzio, nuove dinamiche familiari e persino un carismatico sensitivo che mette in discussione la fede cieca nella scienza. In corsia e fuori, “Cuori” racconta la rivoluzione di un’epoca in cui ogni giorno era una prima volta.

Nell’episodio 7 dopo la morte di Recchi, Alberto si assume ogni colpa per proteggere Delia dalle ire di Luciano. In reparto arriva Jolanda, un’amica della sorella di Roberta, vestita con abiti teatrali. Fausto interviene per salvarla e, durante la degenza, scopre un segreto inaspettato che riguarda la ragazza e il suo legame con le sorelle.

Nell’episodio 8 Irma scopre un dettaglio inquietante su Luisa che alimenta i suoi sospetti verso Alberto. Virginia e Helmut presentano il loro pacemaker nucleare, ma Alberto si mostra scettico per motivi ben fondati. Bruno esce dall’ospedale per un appuntamento con Elena, mentre Roberta cede al corteggiamento di Fausto accettando un invito.