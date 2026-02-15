Follia a Bergamo: tenta di rapire una bambina al supermercato, la piccola salvata dai passanti e dalla madre

Incubo a Bergamo: uno sconosciuto tenta di rapire una bimba in un supermercato e le rompe una gamba. Sequestro sventato grazie al sangue freddo della madre e all’intervento dei passanti

Una mamma tiene per mano la figlia di 18 mesi nel corridoio di un supermercato. Il papà è pochi metri dietro loro, mentre spinge il carrello. Sono gli attimi che precedono l’incubo di ogni genitore. Proprio nel momento in cui la donna e la bambina si avvicinano alle porte scorrevoli dell’uscita, uno sconosciuto si avvicina, afferra la piccola per le gambe e tenta di strapparla dalla madre, mentre cerca di allontanarsi velocemente.

È questione di attimi: malgrado la sorpresa, la mamma riesce a non mollare la presa e tiene il passo dell’aggressore. Il papà li insegue e a lui si uniscono altri clienti e i sorveglianti del supermercato che riescono a bloccare l’uomo in una manciata di drammatici secondi.

È fallito così il tentativo di rapire una bambina di un anno e mezzo in un supermercato di Bergamo, ieri pomeriggio, sabato 14 febbraio. La bambina è stata poi trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: gli strattonamenti dell’uomo le hanno causato la frattura del femore. La sorveglianza e i clienti del supermercato hanno bloccato l’aggressore che è stato immobilizzato fino all’arrivo delle forze dell’ordine che lo hanno accompagnato in Questura per i necessari accertamenti. Si tratta di un romeno di 47 anni, senza fissa dimora. Le testimonianze raccolte, l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso la ricostruzione dell’accaduto. Ora il malvivente si trova in carcere.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)