“Feminae”, il nuovo album di Tosca, da oggi disponibile in preorder

È disponibile da oggi in pre-order al seguente link http://tosca.lnk.to/feminae il nuovo album di Tosca “Feminae” che segna il ritorno dell’artista in BMG

È disponibile da oggi in pre-order al seguente link http://tosca.lnk.to/feminae il nuovo album di Tosca “Feminae” che segna il ritorno dell’artista in BMG.

Cantante e “ricercatrice musicale” da sempre affascinata dalle musiche del mondo, Premio Tenco alla carriera 2025 per aver apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale, Tosca torna in studio a distanza di sette anni dal fortunato Morabeza con un disco che racchiude il senso profondo di quello che l’artista desidera raccontare: la femminilità intesa come simbolo di pace, di accoglienza, di nutrimento, di protezione. L’album “Feminae” che contiene anche preziosi featuring con artisti italiani e internazionali, sarà disponibile dal 24 aprile nei formati CD e doppio vinile, e dal 22 maggio anche in streaming su tutte le piattaforme digitali.

Eclettica cantante e attrice, Tosca è un’artista rara nel panorama musicale italiano, identitaria pur nella molteplicità delle sue sfaccettature musicali, tutte convogliate in una personalità unica. La sua curiosità e passione per le culture altre, legate al gusto per la contaminazione e alla capacità di restituire questa esplorazione in musica – come già dimostrato nell’album Morabeza – la rendono tutto ciò che un viaggiatore dei mondi e dell’umanità può rappresentare, un’artista che di questa apertura al dialogo e all’incontro è la voce per eccellenza. Per Tosca ‘far conoscere’ è una missione. Le piace il recupero, scoprire e far scoprire preziosi mondi musicali lontani dal mainstream così come le più recenti tendenze della musica d’autore italiana e estera. Ama costruire ponti fra la radice italiana e le musiche d’altrove, intrecciare le culture, costruire nuove sonorità, adattare testi in altre lingue e viceversa.

Negli anni ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali tra cui Ennio Morricone, Nicola Piovani, Chico Buarque, Ivano Fossati, Renzo Arbore, Lucio Dalla, Renato Zero e Ron, con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 1996. Nel 2014 è stata nominata coordinatore della sezione Canzone e nel 2018 coordinatore generale di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, laboratorio di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio da lei ideato. Vincitrice del Premio Tenco alla carriera 2025, ha inoltre ottenuto quattro Targhe Tenco: nel 1997 miglior interprete con Incontri e passaggi, nel 2019 produttrice e interprete per il migliore album a progetto Viaggio in Italia con il collettivo Adoriza, nel 2020 miglior canzone singola con Ho amato tutto e miglior interprete di canzoni per l’album Morabeza.

Ha pubblicato otto album in studio e quattro live. Con Morabeza (2019) conclude un viaggio iniziato con Il suono della voce (2014) e Appunti musicali dal mondo (2017), collaborando con artisti come Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Cyrille Aimée, Luísa Sobral, Lenine, Vincent Ségal, Lofti Bouchnak, Cèzar Mendes. Nel 2020 ottiene il Nastro d’Argento Doc come “Protagonista dell’anno” con il docu-film Il suono della voce, arricchito da collaborazioni illustri (oltre a quelle del disco), fra cui Marisa Monte, Ivano Fossati, Alice Caymmi, Rogê e molti altri. Segue un lungo tour internazionale, con versioni in spagnolo, portoghese e francese di Ho amato tutto – brano vincitore del premio Bigazzi a Sanremo 2020 – adattate da Sílvia Pérez Cruz, Adriana Calcanhotto e Awa Ly, fino alla pubblicazione di Morabeza Rendez-vous Live (2022).

Nel 2024 e nel 2025 è artista residente dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, dove celebra i 30 anni di carriera con appuntamenti esclusivi, tra cui il format D’Altro Canto, nato come programma radiofonico e poi album, oggi divenuto evento teatrale.