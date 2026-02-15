Clamore nelle radio e in digitale con “Non fa per noi”

“Non fa per noi” è il nuovo singolo di Clamore, un brano intimo e viscerale che racconta il sentirsi fuori posto in un mondo che spesso non ascolta

“Non fa per noi” è il nuovo singolo di Clamore, un brano intimo e viscerale che racconta il sentirsi fuori posto in un mondo che spesso non ascolta. Attraverso immagini poetiche e delicate – dalla pioggia che cade sul cemento al girasole in cerca del sole – l’artista dà voce a chi si sente fragile, incompreso, ma ancora capace di amare.

La canzone si sviluppa come un dialogo emotivo tra due anime che si riconoscono, si stringono la mano e scelgono di restare fedeli al proprio modo di sentire, lontani dalle maschere e dalle convenzioni imposte. “Non fa per noi” diventa così una dichiarazione di resistenza emotiva, un inno per chi continua a cercare autenticità anche nel caos contemporaneo.

Musicalmente intensa e profondamente sentita, la ballad conferma la scrittura sincera e personale di Clamore, capace di trasformare la vulnerabilità in forza espressiva e di creare un legame diretto con l’ascoltatore.

Con “Non fa per noi”, Clamore prosegue il suo percorso artistico all’insegna della verità emotiva, offrendo una canzone che non cerca compromessi, ma accoglie chi ha il coraggio di sentire davvero.

Clamore – all’anagrafe Elia Bedin – è un artista italiano, nato a Vicenza.

Il suo viaggio musicale inizia molto presto, quando la scrittura diventa il suo rifugio in un momento di crisi interiore. Attraverso testi intensi e profondi, Clamore esplora sé stesso, dando voce ai propri pensieri più intimi. La svolta arriva con la perdita del nonno, una figura centrale nella sua vita: è questo evento che lo spinge a condividere la sua musica e i suoi sogni, lasciando finalmente aperto il cassetto in cui erano nascosti.

Nel 2021 sceglie di affinare il proprio talento, intraprendendo un percorso di songwriting e tecnica vocale.

L’11 marzo 2022 pubblica il suo primo singolo, “Cielo di Marte”, e ben presto arriva a esibirsi in diverse città italiane, portando con sé la sua voce e i suoi testi.

Pubblica nel 2023 il brano “Amare ciò che non appare”, un invito a guardare oltre l’apparenza, tema che rappresenta la poetica dell’artista.

Nel novembre 2023 esce “Clamore”, un singolo in cui l’artista si racconta senza filtri: è un brano che esplora le motivazioni dietro la scelta del suo nome d’arte, simbolo delle sue sfide, delle sue aspirazioni e del desiderio di farsi sentire nel mondo. Per Clamore, il nome non è solo un’etichetta, ma un manifesto: “clamorosa” può essere una vittoria o una sconfitta, un sogno o una realtà da afferrare. Ogni nota del pezzo racconta il suo percorso, le sue cadute e i suoi traguardi, gridando con forza e autenticità: presente!.

Nel novembre 2024 pubblica “Senza via d’uscita”, prodotto da David Maria Campese presso Lime Studio, un brano intenso che segna una nuova tappa del suo percorso personale e musicale.

A gennaio 2025 Clamore inizia un nuovo percorso con Time Bomb Music, affidando la direzione e produzione artistica ad Alessandro Vigo. Si stringe un bellissimo rapporto umano e professionale, l’inizio di un viaggio meraviglioso. Parallelamente firma con Sorry Mom!, etichetta discografica vicentina, consolidando così una rete di collaborazioni che lo accompagnerà nel suo cammino.

Il 24 maggio 2025 pubblica il suo primo album, l’album d’esordio dal titolo “Forse ci sbagliamo”: un viaggio unico capace di trasportare l’ascoltatore, racchiudendo le emozioni, i conflitti e le speranze che da sempre caratterizzano la sua scrittura.