BYD presenta la Nuova ATTO 3 EVO, maggiore autonomia, ricarica veloce e prestazioni sportive per un SUV ancora più evoluto

BYD, leader mondiale nella mobilità a nuova energia, presenta ATTO 3 EVO, il SUV sportivo che nasce con un obiettivo preciso: offrire un prodotto più completo e più vicino alle esigenze reali dei clienti, grazie a un pacchetto che coinvolge powertrain, architettura, efficienza e funzionalità di bordo.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: “ATTO 3 EVO dimostra quanto rapidamente BYD sia in grado di evolvere. Abbiamo concentrato le nostre innovazioni e le tecnologie più recenti in un modello che sarà apprezzato in tutta Europa. Il risultato è una proposta di riferimento: potente, efficiente e ricca di funzionalità utili. Non è solo un’auto, è una BYD!”

E-PLATFORM 3.0 DI ULTIMA GENERAZIONE E TRAZIONE POSTERIORE O INTEGRALE

ATTO 3 EVO sfrutta l’ultima evoluzione della e-Platform 3.0 sviluppata internamente da BYD. Il modello offre la possibilità di scegliere tra trazione posteriore o trazione integrale (AWD), e lo schema delle sospensioni posteriori offre un sistema sofisticato a cinque bracci, per una dinamica di guida ulteriormente migliorata.

La gamma si articola in due versioni, con una struttura semplice e intuitiva, entrambe dotate di una batteria da 74,8 kWh e ricarica rapida DC da 220 kW, resa possibile da una avanzata architettura elettrica a 500V, che consente di passare dal 10 all’80% in soli 25 minuti.

La versione Design a trazione posteriore è equipaggiata con un motore posteriore da 313 CV (230 kW) e 380 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 5,5 secondi e un’autonomia combinata WLTP fino a 510 km.

La versione Excellence a trazione integrale aggiunge un motore anteriore, per una potenza complessiva di 449 CV (330 kW) e 560 Nm di coppia, con accelerazione 0-100 km/h in soli 3,9 secondi – una proposta unica nel segmento – e autonomia WLTP combinata di 470 km.

Entrambe le versioni offrono inoltre una capacità di traino fino a 1.500 kg (rimorchio frenato) e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) di BYD, che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3 kW.

La e-Platform 3.0 utilizza la Blade Battery proprietaria BYD, basata su chimica litio-ferro-fosfato, che garantisce elevati livelli di durata e sicurezza, come dimostrato nell’ormai noto Nail Penetration Test.

Su ATTO 3 EVO, la Blade Battery è installata tramite tecnologia Cell-to-Body, con le celle integrate direttamente nel telaio. Questa soluzione porta benefici in termini di robustezza e rigidità torsionale, oltre che di ottimizzazione degli spazi, poiché il pavimento dell’abitacolo coincide con la parte superiore della batteria.

DESIGN EVOLUTO E MAGGIORE PRATICITÀ PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI

ATTO 3 EVO mantiene dimensioni esterne compatte e versatili (4.455 mm di lunghezza, 1.875 mm di larghezza, 1.615 mm di altezza), ma l’architettura della e-Platform 3.0 consente una gestione degli spazi ancora più efficiente, migliorando la fruibilità nella vita quotidiana.

Gli sviluppo del design includono paraurti anteriori e posteriori rivisti, nuovi cerchi in lega da 18”, una fiancata più pulita con minigonne più sottili e uno spoiler posteriore dal taglio più sportivo.

Il passo e di 2.720 mm, e la capacità di carico arriva a 490 litri, espandibili fino a 1.360 litri abbattendo i sedili posteriori. Debutta inoltre un nuovo vano anteriore (“frunk”) da 101 litri, ideale per riporre cavi di ricarica o piccoli bagagli.

All’interno, l’abitacolo appare ancora più arioso grazie allo spostamento del selettore del cambio dal tunnel centrale al piantone dello sterzo. Arriva una nuova strumentazione digitale da 8,8 pollici, materiali di alta qualità e una dotazione ulteriormente arricchita con contenuti tipici di segmenti superiori, come l’head-up display e i sedili posteriori riscaldati.

TECNOLOGIE DI RIFERIMENTO E SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

ATTO 3 EVO consolida l’identità del modello con una dotazione tecnologica tra le più complete del segmento.

Il sistema infotainment di ultima generazione si basa su un touchscreen centrale da 15,6 pollici, con servizi Google integrati come Google Maps, Google Play Store e Google Assistant. L’assistente vocale, potenziato dall’intelligenza artificiale, utilizza un modello linguistico cloud-based (LLM) per gestire comandi complessi in linguaggio naturale.

Le tecnologie BYD orientate al cliente accompagnano ogni viaggio: accesso NFC tramite smartphone o wearable, ricarica wireless ad alta potenza con raffreddamento integrato, illuminazione ambientale e Vehicle-to-Load (V2L). Questa funzionalità permette di alimentare o ricaricare dispositivi esterni – dalle luci decorative a una macchina del caffè, fino a un compressore o a un barbecue portatile – anche in movimento. È la soluzione ideale per uno stile di vita attivo e per sfruttare l’auto come fonte di energia in molteplici contesti.

Sul fronte sicurezza, ATTO 3 EVO include una dotazione completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui sette airbag, Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), sistema di avviso traffico trasversale anteriore e posteriore, Blind Spot Detection, assistenza al mantenimento di corsia, avviso collisione anteriore e posteriore, riconoscimento segnali stradali e controllo intelligente del limite di velocità.

GAMMA SEMPLICE E DOTAZIONI COMPLETE

ATTO 3 EVO propone una gamma chiara, con due versioni: Design ed Excellence. La principale differenza riguarda potenza, prestazioni e trazione integrale, ma entrambe offrono dotazioni di serie particolarmente complete.

La versione Design include: strumentazione digitale da 8,8”, infotainment touchscreen da 15,6”, quattro porte USB-C (2 da 60W e 2 da 18W), ricarica wireless con raffreddamento integrato, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamere a 360°, tecnologia Vehicle-to-Load, pompa di calore, cerchi in lega da 18”, sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldati, e illuminazione ambientale.

La versione Excellence, oltre alla trazione integrale e alle prestazioni superiori, aggiunge head-up display, sedili posteriori riscaldati e tetto panoramico apribile con tendina elettrica, offrendo una dotazione completa senza rivali nel segmento.

Entrambe le versioni sono disponibili in sei colori carrozzeria e due tonalità per gli interni.

PRIME CONSEGNE IN PRIMAVERA E GARANZIA COMPLETA

I prezzi di listino di ATTO 3 EVO partono da 43.800 euro per la versione Design e 46.800 euro per la versione Excellence AWD.

Il prezzo di lancio per la Design è di 37.600 euro mentre quello di ATTO 3 EVO Excellence è di 45.100 euro.

In particolare, è disponibile una soluzione di finanziamento dedicata con un anticipo di 9.230 euro, seguita da 36 canoni mensili da 349 euro e Maxi Rata 22.524 euro. Importo totale del credito 28.861 euro. Il finanziamento prevede un TAN fisso del 7,41% e un TAEG del 8,67%.

ATTO 3 EVO è già ordinabile, con le prime consegne previste in primavera. Il modello è coperto dal pacchetto di assistenza post-vendita BYD, che include sei anni di garanzia sul veicolo e otto anni o 250.000 km sulla batteria, con una State of Health (SOH) garantita di almeno il 70%.

BYD ATTO 3 EVO – Scheda Tecnica Items Design Excellence Dimensioni (Lu/La/H, mm) 4455/1875/1615 Peso a vuoto (kg) 1880 1990 Passo (mm) 2720 Dimensione dei cerchi (inches) 18 Sostensioni anteriori MacPherson strut Sospensioni posteriori Multi-link Tipo di trazione Rear-wheel drive Four-wheel drive Tipo di motore anteriore – AC asynchronous motor Tipo di motore posteriore Permanent magnet synchronous motor Potenza motore (CV/kW) 313/230 449/330 Coppia motore (Nm) 380 560 Tipo di batteria BYD Blade Battery (LFP) with

Cell-to-Body (CTB) technology Capacità nominale della batteria 74.8 Velocità massima (km/h) 180 200 Tempo di accelerazione 0-100km/h (s) 5.5 3.9 Autonomia elettrica – WLTP combinato (km) 510 470 Autonomia elettrica – WLTP ciclo urbano (km) 710 630 Volume bagagliaio (L,

rear seats up/down) 490/1360 Potenza di ricarica (DC) 220kW Potenza di ricarica (AC) 11kW 3-phase Tempo di ricarica DC (10-80%, min) 25 Tempo di ricarica AC

(11kW 3-phase, 0-100%) 8h Pompa di calore Standard Funzione V2L (3.3kW) Standard