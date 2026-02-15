“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta l’eredità spirituale di Francesco

Il programma “A Sua Immagine” racconta l’eredità spirituale di Francesco. Nel nuovo spazio “Chiesa in viaggio” l’agenda del Papa

L’eredità spirituale di Francesco e, in particolare, la grande Famiglia Francescana, perché il carisma del Santo ha avuto – e continua ad avere – una sorprendente capacità generativa in ogni tempo, popolo e cultura. Temi al centro di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 15 febbraio alle 10.15 su Rai 1, che dedica un ciclo di puntate a San Francesco d’Assisi in vista degli 800 anni dalla sua morte.

Ospiti di Lorena Bianchetti, in studio, sono padre Giuseppe Buffon, storico della Chiesa; suor Maria Cecilia Serra, francescana alcantarina; l’attore e performer Giovanni Scifoni che porta in teatro lo spettacolo “Fra’. San Francesco, la superstar del Medioevo”.

Nel nuovo spazio “Chiesa in viaggio”, Paolo Balduzzi proporrà l’agenda del Papa e della Chiesa Italiana mentre Luca Ciciriello sarà a Milano per le Olimpiadi.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa questa domenica dalla Cattedrale di Fermo.

Alle 12.00 andrà in onda, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da piazza San Pietro.