Tutti i temi di “Mi manda Raitre” di sabato e domenica

A “Mi manda Raitre” di sabato e domenica il mancato trapianto al bimbo di due anni, contaminazioni alimentari e codice stradale

Corsa contro il tempo per salvare il bambino il cui cuore da trapiantare è stato mal conservato prima dell’intervento: quali sono le procedure in casi come questo? A “Mi manda Raitre”, in onda sabato 14 febbraio alle 8.00 su Rai 3, un’intervista alla mamma del bimbo.

A seguire, obiettivo sulla fiera degli ingredienti di Parigi, uno degli eventi più importanti in tema di alimentazione, con un servizio su coloranti, addensanti, stabilizzanti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, additivi che trasformano molto il cibo acquistato e che ci spingono a mangiare sempre più prodotti ultraprocessati. Quale impatto hanno queste sostanze sulla salute?

E ancora, è di pochi giorni fa la notizia di un uomo multato per aver lasciato aperto il finestrino della sua automobile. Si può essere multati se si suona il clacson a sproposito, se si tiene un braccio fuori dal finestrino, se si utilizzano entrambi gli auricolari mentre si è al telefono. Ma si conoscono bene tutte le regole del codice della strada? Tra gli ospiti di Federico Ruffo, Ignazio Marino, docente di chirurgia, europarlamentare e vicepresidente del gruppo Greens/EFA; Silvia Bencivelli, medico e giornalista scientifica; Carmine Milone, tecnologo alimentare; Alberto Grandi, docente Storia dell’alimentazione Università di Parma; Debora Rasio, oncologa e nutrizionista; Marco Frino, testimonianza (multa per finestrino abbassato); Furio Truzzi, presidente Assoutenti.

Nella puntata in onda domenica 15 febbraio alle 10.05 su Rai 3, Federico Ruffo ospita in studio i familiari di Paolo Pasqualini sbranato mortalmente dai rottweiler di un vicino nel 2024: i padroni dei cani sono stati condannati al pagamento di 50 mila euro. E poi, risse, diverbi, spintoni e insulti: quando anche i consigli comunali, in cui si prendono decisioni che riguardano tutta la cittadinanza, rischiano di diventare molto movimentati.

In sommario anche il sito del Ministero della Salute in cui vengono pubblicati richiami di prodotti alimentari. Fra le cause più frequenti rischi chimici e microbiologici, ma anche presenza di allergeni o di corpi estranei. Il viaggio degli inviati di “Mi Manda RaiTre” inizia dall’esperienza di alcuni consumatori che hanno trovato una rana e un topo nelle buste di verdure surgelate. Chi garantisce la sicurezza e l’integrità dei prodotti confezionati?

Infine, in Italia si consumano 1100 tazzine di caffè al secondo, 95 milioni al giorno: si beve caffè diverso per qualità e prezzo, da cosa derivano queste differenze?

Tra gli ospiti Priscilla e Susanna Pasqualini, testimonianza (sorella e madre del runner sbranato dai rottweiler); Giada Bernardi, avvocato; Luigi De Magistris, giurista; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Giorgia Rombolà, giornalista Tg3; Gianni Tratzi, founder Mezzatazza; Sergio Paolantoni, presidente Fipe – Confcommercio Roma.