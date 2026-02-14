Trainect cresce del +100% e lancia la prima AI dedicata al benessere dei dipendenti in azienda

Trainect, la scale up italiana fondata da Alberto Ronco, specializzata in Data People Intelligence, chiude il 2025 con una crescita del +100% e accelera lo sviluppo di IRIS

Trainect , la scale up fondata da Alberto Ronco che si occupa di Data People Intelligence per incrementare il benessere organizzativo e le performance delle aziende tramite AI e protocolli proprietari, chiude il 2025 con una crescita del +100%, a conferma della necessità sempre più importante di dare attenzione a chi fa crescere le aziende: le persone.

Necessità sempre più studiata nella letteratura statistica che riporta un livello di stress sempre più aumento, pari a +44% per i dipendenti nelle aziende negli ultimi 5 anni. Le società infatti stanno lavorando non solo per migliorare queste statistiche ma per creare politiche e azioni preventive al fine di massimizzare il benessere delle persone, attività su cui Trainect ha fondato il proprio lavoro dal 2020 su un mercato, quello dell’HR tech, che ha raggiunto i 42 miliardi di valore nel 2025.

Nominata nel 2025 da Ventive tra le migliori 100 startup dell’anno, la società ha ampliato in modo significativo il proprio portafoglio clienti nel 2025, con l’ingresso di importanti realtà italiane e internazionali tra cui Università Bocconi, Santagostino, Nippon Gases, Comoli Ferrari, SC Johnson. L’azienda ha inoltre rafforzato le partnership con clienti storici, quali Lamborghini e Var Group, in progetti di co-creazione per soluzioni sempre più avanzate.

IRIS: la prima intelligenza artificiale per il benessere in azienda

Costruita insieme alla partnership accademica e scientifica con l’Università di Torino, nel 2025 Trainect ha lanciato IRIS, il primo modello proprietario di intelligenza artificiale applicata alla People Intelligence ovvero la capacità di comprendere, interpretare e gestire in modo efficace le persone e le dinamiche relazionali per raggiungere obiettivi organizzativi.

IRIS integra dati di benessere organizzativo e performance trasformandoli in modelli predittivi in grado di anticipare trend, rischi e opportunità per le organizzazioni, segnando il passaggio da un approccio descrittivo a uno decisionale e predittivo. Ovvero, attraverso l’analisi dei dati ricevuti dai dipendenti, l’intelligenza artificiale di Trainect mostra quali attività possono migliorare lo stato di benessere dei dipendenti e di conseguenza la produttività delle aziende.

“IRIS è già stata utilizzata da molte delle migliori aziende italiane che hanno testato la sua capacità non solo di comprendere ciò che accade dentro le organizzazioni ma di proporre soluzioni che una volta promosse non solo migliorano lo status quo aziendale ma anche le sue performance in termini di business” spiega Alberto Ronco, CEO e founder di Trainect.

Il futuro di Trainect: nuovi investimenti in tecnologia e la raccolta di capitali

Dopo aver aggiunto 5 nuovi ingressi nel team nel 2025, Trainect si prepara al 2026 con diversi obiettivi: oltre un nuovo piano di assunzioni e un nuovo round di investimento, la società punta a ottimizzare sempre di più IRIS per un valore di investimento pari a 1 milione di euro.

Ma non è tutto: la scaleup vuole lavorare sulla ricerca inaugurando il primo centro di ricerca sul benessere organizzativo, integrando sempre di più l’intelligenza artificiale con le competenze umane per garantire decisioni sia tecnologiche sia applicabili nella realtà aziendale.

“Oggi le persone sono il vero vantaggio competitivo delle aziende; senza dati, modelli e capacità predittive è impossibile farle crescere in modo sostenibile. Il mondo del lavoro è a un bivio: solo chi saprà integrare AI, People Data e ruolo strategico dell’HR costruirà organizzazioni solide e competitive.” spiega Alberto Ronco, CEO e founder dell’azienda.