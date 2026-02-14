Taglio di Po ricama il lusso a Venezia

L’avvicinarsi di San Valentino ha offerto a “Sogniricamati”, attività storica di Taglio di Po, un nuovo trampolino di lancio in una cornice altrettanto esclusiva: il cuore della suggestiva Venezia

Se inizialmente erano state le Olimpiadi a dare visibilità alle attività tagliolesi, con la realizzazione dell’allestimento natalizio del prestigioso Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo, l’avvicinarsi di San Valentino ha offerto a “Sogniricamati”, attività storica di Taglio di Po, un nuovo trampolino di lancio in una cornice altrettanto esclusiva: il cuore della suggestiva Venezia.

Tutto nasce dalla richiesta di un importante brand internazionale del lusso, che cercava una ricamatrice capace di personalizzare, con iniziali ricamate in filo d’oro, i prodotti acquistati dai clienti invitati a auna presentazione privata in un palazzo nobiliare del centro storico.

Trasportate la macchina da ricamo professionale del ricamificio di Taglio di Po, fino a Venezia, è stata un’impresa non indifferente: veicoli stradali, trasporto nautico e infine il tragitto a spalla tra calli e ponti, in una città gremita di visitatori per il Carnevale. L’intera giornata si è svolta in un continuo afflusso di ospiti che hanno ammirato e acquistato i prodotti presentati.

Dopo ogni acquisto, tra un flute di Champagne e un aperitivo, il passaggio da Sandra, anima guida di “Sogniricamati”, per la personalizzazione del cadeau, ha reso l’esperienza ancora più esclusiva.

Solo in tarda serata, con il viaggio di ritorno e il rientro dell’attrezzatura, si è conclusa una giornata intensa che ha coinvolto più persone, unite dalla volontà di affrontare una sfida importante con professionalità e determinazione.

Questa esperienza ha portato all’attenzione di un grande marchio internazionale l’operosità di talenti polesani che, pur lontani dai grandi centri, dimostrano di poter competere nei contesti più prestigiosi.

E se i proverbi hanno un fondo di verità… non c’è due senza… alla prossima!