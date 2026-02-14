Stasera su Rai 5 “Sogni e bisogni” con Vincenzo Salemme

“Sogni e bisogni” di Vincenzo Salemme in onda stasera su Rai 5 è stata rappresentata per la prima volta nel 1995 ed è una vera commedia dell’arte

Una favola divertente che parte da un presupposto surreale: il distacco di un attributo dal corpo del proprio “padrone”. E’ lo spettacolo “Sogni e bisogni”, in onda sabato 14 febbraio 2026 alle 21.15 su Rai 5 per il ciclo teatrale che Rai Cultura dedica a Vincenzo Salemme.

“Sogni e bisogni” di Vincenzo Salemme è stata rappresentata per la prima volta nel 1995 ed è una vera commedia dell’arte. Nel cast, Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.