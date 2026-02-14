Stasera su Rai 3 un classico del cinema: “Balla coi lupi”

Tratto dal romanzo di Michael Blake e vincitore di sette premi Oscar, il film “Balla coi lupi” con Kevin Costner stasera su Rai 3: la trama

Sabato 14 febbraio 2026 alle 21:30 Rai 3 trasmette il capolavoro di Kevin Costner, “Balla coi lupi”. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Michael Blake, autore anche della sceneggiatura, ha vinto sette premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e miglior regista.

Nel 1863, durante la guerra di Secessione, il Tenente della cavalleria nordista John Dumbar, per aver compiuto un’azione eroica, riceve in premio il cavallo Sisko e l’autorizzazione ad andare a Fort Sedgewick, ultimo avamposto sulla frontiera indiana.

L’incontro con la vicina tribù di indiani Sioux porterà un senso nuovo alla sua vita. La crescente stima e il rispetto verso questo popolo nomade e, non ultimo, l’amore e il matrimonio con Alzata Con Pugno, una donna bianca adottata dalla tribù, lo porterà a condividere problemi e sentimenti di quel popolo, a integrarsi nella vita, nelle tradizioni e nella cultura indiana. Nel cast, insieme a Costner, troviamo Mary McDonnell, Graham Greene, Charles Rocket, Kirk Blatz, Robert Pastorelli, Maury Chaykin e Tantoo Cardinal.